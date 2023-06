Charleroi aura, aussi, son marathon - Ils courront à domicile

C’est aussi une belle opération pour la Ville. Elle va accueillir un événement de première ordre, qui devrait drainer pas mal de monde, sans devoir débloquer un budget conséquent. C’est l’ASBL qui va investir les 60 000 € nécessaires pour mettre sur pied une telle compétition. "Heureusement, les autorités communales vont nous aider en termes de logistique. Elles vont nous fournir les barrières Nadar, le podium… Nous collaborons aussi avec les pompiers et les forces de l’ordre pour encadrer le marathon de la meilleure manière. Nous devrons aussi compter sur 300 bénévoles pour réussir notre pari."

Le plat Pays

Les parcours sont pratiquement fixés. Il y aura une boucle, qui partira de la Place Verte, pour le marathon et une course en ligne pour le semi-marathon, qui devrait partir du complexe sportif de Luttre. "L’avantage, c’est que les participants pourront facilement être menés du centre-ville de Charleroi vers le complexe qui est en face de la gare de Pont-à-Celles. Les parcours pourront être revus en fonction des travaux qui pourraient avoir lieu dans les mois à venir. Mais la volonté est de réaliser un parcours le plus plat possible. La plus grosse difficulté sera entre Châtelet et Jumet où il y aura un faux plat. Pour le reste, nous essaierons de profiter au maximum du Ravel et des chemins de halage."

L’idée est aussi de donner une image positive de Charleroi. L’événement se veut d’ailleurs international. "Je viens d’avoir une inscription d’un Danois ", se réjouit Brieux Clamot. La Ville parie aussi sur les retombées économiques potentielles de ce premier marathon. Certains participants pourraient passer la nuit dans la région. Le site internet crée pour l’occasion renseigne d’ailleurs un hôtel du centre-ville comme point de référence. Des animations seront organisées au bord des routes et elles devraient mettre en avant le folklore local. Chaque participant recevra des bons pour découvrir les points touristiques de la région.

Pour l’échevin des Sports, Karim Chaibai, il faut aussi que ce marathon soit accessible au plus grand nombre et aux Carolos en premier lieu. "Cela faisait partie des négociations avec Vitafun. Il fallait que l’inscription soit abordable." Elle variera entre 55 € et 70 € pour les 42,195 km et 25 à 35 € pour le semi. "Plus vite on s’inscrit moins on paie", explique Brieuc Clamot.

Un premier marathon à Charleroi, ce sera aussi l’occasion pour les athlètes carolos de briller chez eux. L’inoxydable Michel Drygalsky fêtera ses 80 ans pour l’occasion. Comme d’habitude, il ne se produira pas pour le plaisir seulement. "Je compte faire 80 semi-marathons à partir du 18 mars et toujours avec l’intention de sensibiliser les gens au don d’organes."

Ingrid Vanescote, coureuse bien connue de la région, sera, elle aussi, présente. "Je cours aussi pour mettre en lumière le travail de l’ASBL alTernative 21, qui favorise l’inclusion."

Geoffrey Marrion, vainqueur des derniers 10 Miles de Charleroi, disputera le semi-marathon. "Je suis fier de mes origines carolos. C’est donc avec plaisir que je participerai à ce nouvel événement."

Lahcen El Matougui s’alignera sur le marathon. "J’habite Lodelinsart. Ce sera donc un avantage pour moi puisque je connais bien les routes que nous allons emprunter. Ce premier marathon de Charleroi sera un des objectifs de ma saison. Ce serait chouette de remporter cette nouvelle épreuve d’autant qu’il y aura probablement des amis et de la famille pour m’encourager sur le parcours."

Ces quatre Carolos devraient rapidement être rejoints par d’autres pour donner à cet événement un avenir radieux.