Des Aiseau-Preslois vice-champions d’Europe

Leur position dans le top 4 dans l’épreuve qualificative leur a permis d’accéder à la finale du lendemain durant laquelle ils ont offert aux juges et au public présent une nouvelle magnifique prestation qui leur a valu la deuxième place et donc le titre de vice-champions d’Europe juniors ! Ils ont été devancés de seulement quatre points par un couple italien.

L’association Élise/Mylan est assez récente. "Nous avons commencé le kata ensemble à la Hainaut Cup organisée par notre club en octobre dernier et lors de la compétition européenne Marcel Clause à Louvain-la-Neuve que nous avions d’ailleurs remportée. L’objectif de ce championnat d’Europe était de monter sur le podium. Inutile de dire que nous sommes ravis !"

Un travail d’équipe

Cette médaille d’argent, ils souhaitent la partager avec touts les personnes qui les soutiennent au quotidien dans leurs efforts pour briller au plus haut niveau. "Oriano Cappellin, le président du JC Aiseau-Presles, Franck Navez, le papa d’Élyse et professeur principal au club, Michel Pongoli, juge mondial sur les cinq katas ainsi que les frères Nicolas et Jean-Philippe Gilon qui sont des experts de la discipline et qui auront été nos références pour l’entraînement !"

Ces championnats d’Europe ont été une magnifique expérience pour les deux judokas qui voient déjà plus loin. "Nous ne pourrons participer au championnat du monde car nous ne serons plus juniors mais nous espérons bien évidemment continuer à évoluer et à participer à d’autres grands championnats dans le futur !"

Pour Oriano Cappellin, c’est toujours une fierté de voir ses protégés se démarquer sur la scène internationale. "C’est une superbe performance qui ne peut que motiver tous les jeunes du club", a-t-il commenté. Élise et Mylan seront d’ailleurs présents au stage du 16 au 19 août afin d’aider et conseiller les participants.

Inscriptions obligatoires sur le site: www.judo-aiseau-presles.com