Grand-Reng a présenté son nouveau comité

Dans le sens des arrivées, les "Abeilles" accueillent de nombreux joueurs provenant de France, essentiellement pour son équipe A, qui sera coachée par Yacim Djabali. Parmi ceux-ci, Semara Hadj (Argenteuil), Abdelkader Zaoui (Dousies), Yazid Seoudi (Marpent), Ilies Nassar et Aziz Hlal (Maubeuge). Nabil Ziash débarque libre.

Du côté des départs, Olivier Tassier, qui a terminé la saison en tant que T1, s’envole pour une nouvelle aventure Outre-Quiévrain et sera l’entraîneur d’Assevent. Massimo Degousse arrête sa carrière.

L’équipe B dirigée par Claude Simon, et qui se trouvera dans la série de la Botte, sera beaucoup moins ambitieuse que la saison passée. "On a perdu beaucoup d’éléments, pas forcément remplacés, et le noyau ne sera pas très large, confie le CQ, Sébastien Lobé. Si on termine dans la colonne de gauche, ce sera déjà très bien."