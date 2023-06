Deux ex-joueurs de Marbaix au rendez-vous

Le parcours était essentiellement concentré sur Ham-sur-Heure. "Marbaix est une trop petite localité que pour envisager d’y faire dix bornes ! Le circuit n’est pas trop difficile, mais les ruelles le rendent atypique."

Le maillot orangé des coureurs du JC Ham-sur-Heure étaient bien visibles dans le peloton. Et même aux avant-postes. Maxime Rens et Pol Blanchard sont arrivés premiers, respectivement sur le 5 et le 10 km. Pour Maxime, il s’agit d’une toute première victoire. "Qui plus est, je l’ai obtenue juste devant mon frère Aurélien, s’exclame-t-il. Nous sommes restés ensemble jusqu’au deuxième kilomètre, puis je l’ai lâché. J’ai un peu plus d’expérience que lui. C’était d’ailleurs sa toute première course ! Au départ, je m’étais dit que ce serait chouette, si nous pouvions terminer aux deux premières places et c’est à la bifurcation des deux distances que j’ai compris que cela pouvait être possible."

Maxime et Aurélien ont tous les deux joué au FC Marbaisien dans leur enfance. "Et, comme nous n’habitons pas loin, nous avions deux bonnes raisons de faire cette course."

Sur ses chemins d’entraînement

Depuis qu’il est totalement remis d’une tendinite, Pol Blanchard aligne les jolies performances. "C’est en effet la deuxième course que je gagne en quelques semaines. Et j’ai aussi fait l’un ou l’autre podium dans des trails. Mon but est de rechercher des kilomètres pour retrouver un bon niveau au plus vite, après cinq mois sans compétition. Une chose est sûre: je me sens de mieux en mieux."

Marbaix-la-Tour est l’un de ses terrains d’entraînement préférés. "Je connaissais chaque chemin. Je les ai fait des milliers de fois ! Je savais aussi qu’il y avait une petite côte pas évidente au septième kilomètre et qu’une fois franchie, j’étais lancé vers l’arrivée."

Après son marathon de Deauville (3 h 04), il en envisage un autre en octobre. "J’adore les efforts longs, donc c’est une distance qui me convient très bien."