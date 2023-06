Charleroi, terre des traileurs

Cette fois, ce sont quatre épreuves, soit une de plus que l’an dernier, qui figurent au programme: le Trail de Sambreville by Decathlon (16 km) au départ de Falisolle, et plus exactement de la Plaine du Bois de Harzée, ouvrira le challenge 2 juillet. Organisé par Vitafun, il l’intègre pour la première fois.

Dès sa création en 2016, l’Indus’Trail de Charleroi (11 km) a rencontré un très large public et draine depuis lors plus d’un millier de participants. C’est devenu un incontournable du calendrier running des Carolos. Le 24 août, il permettra de (re)découvrir le riche passé industriel de Charleroi. Puis, le Trail de Pont-à-Celles (14 km) emmènera les traileurs dans le bois des Manants et autour de la carrière de Trévieusart le 24 septembre. Enfin, comme l’an dernier, le Trail du Prince dans les bois de Nalinnes (15 km) constituera l’épreuve de clôture, le 4 novembre. Il sera également organisé par Vitafun. Des rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de trail !

www.carolotrailtrophy.be