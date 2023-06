Balle pelote: La victoire ferait du bien à Acoz (N1)

Le vieil amateur est habitué à des rencontres le samedi. Par contre, dégager le dimanche afin de laisser place à un Grand-Prix (des présidents) de Nationale 2, cela a de quoi rendre circonspect pas mal de monde. Toujours est-il qu’Acoz accueillera l’équipe de Mont-Gauthier pour un intéressant duel. Pour rappel, les Namurois alignent un ancien de la maison, le Carolo Thomas Piérard. Yoris Dooms aura également à cœur de briller devant son futur public. La lutte est surtout importante pour des Gerpinnois, conscients de devoir engranger un maximum pour s’extirper de la situation actuelle. Bien que septièmes, les Coquis ne devancent qu’au nombre de victoires les teams de Wieze et Tourpes, avec lesquels ils partagent le 3e siège (à éviter à tout prix) de play-down. L’occasion semble d’autant plus belle que Brasseurs et Leuzois font face à de délicats déplacements.