Des retours à Pont-à-Celles/Buzet

Au poste de gardien, le départ de Matteo Salaris fait mal. "Il rejoint Flénu en D3. Il n’y a pas photo pour lui, c’était l’offre à ne pas refuser pour le meilleur gardien de la série, selon moi", explique l’entraîneur pont-à-cellois. Hugo Focant, jeune gardien de 18 ans, débarque de Ransart pour le suppléer.

Dans l’autre sens, plusieurs départs sont enregistrés. "Hugo De Bouvere arrête sa carrière à cause de son genou, Cyril Thyrion signe à Thy-le-Château et Benjamin Demeurisse intègre le noyau A." Un dernier transfert entrant devrait être prochainement acté et scellera définitivement le groupe buzétois.