Tennis: les dames 1 et la chaleur en guest stars à Jumet

L’intérêt de ce tournoi résidait surtout dans son tableau dames 1, estampillé deux étoiles, et qui a offert toute la semaine du tennis de très bon niveau. À la vision des classements, il y avait deux grandes favorites. Si Maud Vandeputte (B-15.4, 61e Belge) a jeté l’éponge dès son deuxième match, Margaux Maquet (B-15.4, 45e) est allée jusqu’au bout en venant facilement à bout de la B-4/6 Mathilde Trigaux (qui avait participé au tableau final de l’Astrid Bowl en 2016), de la B-15.1 Sofia Struvay (157e), des B-15.2 Ely Cordonnier (92e) et Léa Malazdra (102e), en ne perdant pas plus de trois jeux par set. La Hennuyère (Petit-Enghien) jouait sur deux fronts puisqu’elle a aussi remporté un autre tournoi du même type, à Waterloo ! "Au niveau physique, tout est parfait, a-t-elle commenté. Ma blessure au poignet est un vieux souvenir, qui me permet d’être enfin à 100% en revers, aux entraînements et en match. Le bilan de cette semaine est top, avec ces deux victoires dans ces tournois deux étoiles. Et sans concéder le moindre set ! Qui plus est, j’ai été gâtée à Jumet, avec le magnifique bijou en plus du prize-money !"

Carole Claeys (B-4/6) s’était extirpée des qualifications en dominant la B-15 Kim Donnay et s’est inclinée, au premier tour du grand tableau, contre Struvay. La joueuse du Bois du Prince a pu profiter de sa bonne forme pour s’imposer en dames 2, en battant deux Thudidiniennes, Maylis Roland (B + 2/6) et Sophia-Elena Nicolae (B + 4/6). Une autre dame du Bois du Prince a gagné son tableau: Laurie Labruyère (C30.1) en 25-3. La C15.3 jamelovienne Perrine Daubresse, en dames 3, la C30.4 lovervaloise Marine Delvaux, en dames 5, et la C15.3 farciennoise Mégane Fastrez, en 25-2, ont aussi gagné leur finale.

Hécatombe des Jumétois

Chez les garçons, pas moins de huit Jumétois étaient en finale ! Deux se sont affrontés: dominé par Louis Mary (C30.2), Fausto Fragapane (C30.2) n’a pu aller au bout de sa rencontre en messieurs 5. Nicolas Trentels est l’autre gars de l’Excelsior vainqueur, en 35-5. À l’instar de Fausto, Massimo Lancellotti a abandonné après cinq jeux dans sa finale des messieurs 3 contre Charles-Henri Dekeuleneer (C15.1, Astrid) et Carmelo Lorena (C15.1) après un seul jeu en 35-3 contre David Camplese (C15.3, TC Gerpinnes).

Renaud Batta (C15.2) et Olivier Decalf (C30.4) sont allés au bout, mais ont perdu respectivement contre Christian Degay (C15.3, Bois du Prince) en 35-4 et Pierre-Philippe Decloux (C30.4, Bois du Loup) en 35-6. Nicolas Wauthier (C30.4) a aussi joué sa finale jusqu’à son terme, mais n’a pas pu inscrire le moindre jeu contre Valentin Prévot (C30.6, RC Baulet) en messieurs 6.

Résultats

MESSIEURS 2 – Demi-finales: Laurent Dessart b. Julien Brison 6/1 6/3, Justin Pasture b. Valentin Ventura 3/6 6/1 4-0 ab. Finale: Dessart b. Pasture 6/1 6/0.

MESSIEURS 3 – Demi-finales: Massimo Lancellotti b. Killian Jadin 6/2 6/3, Charles-Henri Dekeuleneer b. Thibaut Massaux 6/4 7/5. Finale: Dekeuleneer b. Lancellotti 5-0 ab.

MESSIEURS 4 – Demi-finales: Nathan Pergent b. François-Xavier Deswijsen 6/4 6/3, Pierre-Alexandre Decrem b. Hugue Radelet 6/1 6/1. Finale: Decrem b. Pergent 7/6 6/0.

MESSIEURS 5 – Demi-finales: Louis Mary b. Valentin Peetermans 6/1 6/2, Fausto Fragapane b. Giancarlo Ginex 6/2 3/6 7/5. Finale: Mary b. Fragapane 6/4 5-0 ab.

MESSIEURS 6 – Demi-finales: Valentin Prévot b. Antoine Pochet 6/2 6/1, Nicolas Wauthier b. Olivier Lippens 7/6 6/3. Finale: Prévot b. Wauthier 6/0 6/0.

DAMES 1 – Demi-finales: Margaux Maquet b. Ely Cordonnier 6/0 6/1, Léa Malazdra b. Romana Petre 6/3 6/1. Finale: Maquet b. Malazdra 6/3 6/2.

DAMES 2 – Demi-finales: Carole Claeys b. Maylis Roland 6/2 6/3, Sophia-Elena Nicolae b. Océane Spreutels 6/1 6/3. Finale: Claeys b. Nicolae 7/6 6/3.

DAMES 3 – Demi-finales: Perrine Daubresse b. Nora Dubois 6/2 6/4, Ema Gherdaoui b. Lora Albert 6/1 6/2. Finale: Daubresse b. Gherdaoui 3/6 7/5 6/3.

DAMES 4 – Demi-finales: Hanissa Mefire b. Natara Carpentier 6/3 6/4, Clara Stiemans b. Sandrine Vodermans 2/6 7/6 6/1. Finale: Stiemans b. Mefire 6/3 6/2.

DAMES 5 – Demi-finales: Catherine Petit b. Tatiana Sempels 6/0 6/1, Marine Delvaux b. Ariane Stilmant 6/0 6/0. Finale: Delvaux b. Petit 6/0 6/0.

MESSIEURS 35-2 - Demi-finales: Frédéric Borlée b. Gunther De Backer 6/7 6/1 ab., Michaël Vanderveken b. Frédéric Bernardi 6/2 6/1. Finale: Borlée b. Vanderveken 3-0 ab.

MESSIEURS 35-3 - Demi-finales: David Camplese b. Ayhan Akin 7/6 6/3, Carmelo Lorena b. Mauro Romani 6/2 6/7 7/6. Finale: Camplese b. Lorena 1-0 ab.

MESSIEURS 35-4 - Demi-finales: Renaud Batta b. Johann Dahlmann 4/6 6/2 6/2, Christian Degay b. Michaël Moutoy 6/2 6/2. Finale: Degay b. Batta 6/3 6/1.

MESSIEURS 35-5 - Demi-finales: Nicolas Trentels b. Thomas Collet 6/0 6/2, Michaël Vijverman b. Michel Gilles 6/4 7/6. Finale: Trentels b. Vijverman 6/3 6/3.

MESSIEURS 35-6 - Demi-finales: Olivier Decalf b. Thomas Collet 6/2 4/6 7/6, Pierre-Philippe Decloux b. Christophe Cogniaux 6/2 2/6 6/4. Finale: Decloux b. Decalf 6/1 7/5.

DAMES 25-2 - Demi-finales: Mégane Fastrez b. Marine Jacquet 6/3 7/5, Brigitte Caprin b. Kelly Viera-Perez 6/3 3/6 7/5. Finale: Fastrez b. Capron 6/0 6/1.

DAMES 25-3 - Demi-finales: Laurie Labruyère b. Florence Renard 6/2 6/3, Steffi Fensie b. Catherine Jauniaux 6/3 4-0 ab. Finale: Labruyère b. Fensie 6/1 6/0.

DAMES 25-4 - Demi-finales: Romina Foroncelli b. Emmeline Dambremont wo, Graziana Trotta b. Laurie Glogowski wo. Finale: Foroncelli b. Trotta 7/5 6/1.