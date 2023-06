Les Jadin maîtres dans leur jardin beaumontois

Solidement installé en tête du classement Mister Critérium, avec une avance très confortable sur le deuxième, Killian a obtenu ses deux petits titres hebdomadaires, en messieurs 3 et messieurs 4, avec chaque fois des Jumétois comme partenaires (Carmelo Lorena et Fausto Fragapane). Et c’est encore avec un joueur de l’Excelsior que le papa Mike s’est imposé en messieurs 5 (Olivier Decalf). Khiara a, quant à elle, joué deux finales: une gagnée en dames 7 avec Laurence Vreux, l’autre perdue en dames 5 avec Laurence Henry contre Laurence Vreux (doublé pour elle aussi) et la Lausprelloise Florence Renard. Autre victoire beaumontoise: Jean-François Beroudiaux et Maxime Wérion en messieurs 6.

Avec respectivement trois et deux titres au compteur, Fanny Clément et Jérémy Landrain, des Acacias, ont également brillé. D’abord séparément: Fanny avec la Mont-sur-Marchiennoise Méry Dujacquier en dames 6 et avec Fausto Fragapane (doublé) en mixte 6, Jérémy avec Jérôme Pirson en messieurs 7. Ensemble ensuite, en mixte 7. C’est décidémment le tournoi des doublés puisque Carmelo Lorena a également gagné le mixte 3 avec la Thudinienne Anne-Catherine Brogniet.