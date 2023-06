Des premières foulées très convaincantes à Merbes-le-Château

Pour attirer du monde et avoir une meilleure visibilité, Jean-Philippe Goffin avait contacté le challenge de Hainaut, qui a accepté de "parrainer" l’organisation. "J’ai moi-même souvent participé à ce challenge et j’en connais la qualité. Ils me connaissaient également et donc, de fil en aiguille, nous avons noué cette collaboration. C’est clair qu’avec leur soutien nous passons au cap supérieur puisque nous avons eu 351 partants. Et au niveau du support local également puisque, grâce aux artisans et producteurs locaux, nous avons pu remettre de très beaux lots aux vainqueurs et à la tombola."

Les participants inscrits au challenge recevaient automatiquement 75 points pour leur classement, peu importe leur place ou leur classement. Certains n’auront d’ailleurs pas manqué de signaler avec humour que, vu la chaleur extrême, ils auraient mérité le double de points… Heureusement, le parcours n’était pas trop exigeant physiquement. À l’arrivée, un seul coureur a été victime d’un gros coup de chaud mais il a vite été remis sur pied. Tous étaient ravis de l’organisation. Pari réussi donc !

Julien Debus devance Benjamin Préaux

C’est un fidèle du challenge qui l’a emporté. Julien Debus y a décroché sa deuxième victoire après celle obtenue lors du jogging des Plapids à Leval. Il se montre très régulier depuis le début de l’année avec quatre autres montées sur le podium et un top 8 actuel au classement général du challenge. "Une belle victoire avec une bonne maîtrise de la course de bout en bout, a-t-il commenté. Avec, en plus, le plaisir de retrouver à mes côtés sur le podium des concurrents qui sont devenus des amis." Il évoque ainsi Benjamin Préaux et John Smet. Il y a quelques jours, dans une course précédente du challenge, c’était Benjamin qui avait devancé Julien. Chez les dames, la victoire est pour Claudia Tellings.

Si l’épreuve sera certainement reconduite l’année prochaine, il ne faudra pas attendre jusque-là pour refaire du sport dans cette belle région puisqu’un run-bike se déroulera à Labuissière le jour de la fête nationale, le 21 juillet.

Les podiums

HOMMES: 1. Julien Debus 29’30, 2. Benjamin Préaux 29’54, 3. John Smet 30’10.

DAMES: 1. Claudia Tellings 37’15, 2. Marie Thiry 38’28, 3. Teresa Baldarelli 39’15.

Classements complets: www.challengehainaut.be