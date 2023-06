Un premier titre pour les Chimaciens

Trois équipes de jeunes étaient en finale ce samedi. Les garçons 15-2 du Viking Chimay ont battu, en finale, les Kainois. Arthur et Louis Cawet avaient pourtant perdu leur simple, mais la victoire de Toine Pire a permis aux Vikings d’encore y croire. Et, dans le double décisif, Arthur et Toine ont gagné au super tie-break, permettant au club de la Principauté de remporter un premier titre cette année. Les 17-2 du Bois du Prince ont, par contre, perdu contre le RTC Houdinois. William Zuinen avait redonné espoir à son équipe après les défaites de Grégoire Larsille et de Malo Gailly, mais les jeunes princes ont perdu le double.

Défaite aussi en finale pour les garçons 11-2 de Jamioulx (Alexandre Bellucci, Émilien Roquet-Gravy, Jonas Pierobon, Alban Mullier), contre le TV Venerie (4-0).

Grâce à leur victoire contre Chapelle (5-4), les messieurs 3 du Bjorn’s Club joueront la finale ce dimanche. Les frères Trentin et Valentin Ventura ont gagné leur simple et les Farciennois ont pris les deux premiers doubles. Ils affronteront le tennisland Rebecq.

Victorieux des Chimaciens (4-5), les messieurs 4 de l’Excelsior Jumet poursuivent leur parcours. Les voilà en demi-finales, tout comme les Mont-sur-Marchiennois, qui ont écrasé les Louviérois (8-1). Les messieurs 5 du Bois du Prince se sont eux aussi qualifiés, mais cette fois pour la finale ! Gabriel Druinne, Sacha Cowez, Grégoire Larsille, Victor Ligot et Arthur Gilles ont assommé les Nivellois du Smashing dans les simples. Ils joueront Ath en finale. Une troisième finale messieurs avec un club régional est programmée dimanche: l’Astrid contre Chapelle en messieurs 6. Les pensionnaires du Centre de Délassement, emmenés par François Hanne, ont aussi fait la différence dès les simples.

En 45-2, on aura droit à la finale attendue et espérée entre le Bois du Prince de Geoffroy Debelle et Sébastien Marievoet et le RCIT Loverval de Hugues Belsack et Pierre Hanne. Mais il s’en est fallu de très peu pour les Lovervalois, malmenés par les Louviérois.

Le RTC de Thuin avait deux équipes dames en demi-finales. Elles n’iront pas plus loin. Les dames 5 du Bois du Prince s’arrêtent aussi à ce stade de la compétition. En dames 7, par contre, deux clubs sont encore en lice, mais au stade des demi-finales: le TC Jamioulx et le Viking Chimay.

À noter aussi les qualifications des garçons 11-3 de Chimay et de Jamioulx (demi-finales), des 13-2 de Thuin (finale), des deux équipes 13-3 de Thuin à nouveau (demi-finales), des 17-3 du Domaine (demi-finale), ainsi que des jeunes filles 13-3 de Jamioulx et du Kalypso, qui s’affronteront en finale !