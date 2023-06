Neuf athlètes de l’UAC étaient en piste et ils sont revenus avec huit médailles. Samedi, c’était la journée des masters 55, puisque Dmitri Ryjoukhine a remporté le bronze au triple saut (10,03m) et l’argent sur 400 m (59'55), alors que Jean-Michel Lempereur remportait le premier de ses deux titres, au javelot (43,47m). Le lendemain il allait obtenir le deuxième, au disque (38,10m), mais aussi l’argent au poids (10,84m).

Le master 45 Denis Thonon a, quant à lui, fait un remarquable doublé 100 m (12'32)/200 m (24'20)! Enfin, toujours côté castellinois, le master 50 Christophe Philips a obtenu l’argent sur 100 m (12'62).

Le CRAC a, lui aussi, connu ses champions: les masters 65 Paul-Émile Chenois sur 400 m (1'11'86), 100 m (13'63) et 200 m (29'47), Henri Tenret au javelot (31m48), disque (39m32) et poids (11m44), le master 70 Pierre Somme au disque (36m59) et au poids (11m26). La master 55 Corinne Dick est vice-championne au disque (23m75). Henri Tenret est reparti avec une quatrième médaille, de bronze celle-là, à la longueur (3m79), tout comme le master 55 Éric Wozny sur 1500 m (5'10'14).

Michel Gonet a encore porté haut les couleurs de son GOSP (Gosselies Sports) en obtenant samedi l’argent à la longueur (2m86) et le bronze au triple saut (6m40). Dimanche, il a ajouté deux nouvelles médailles de bronze à son palmarès, dans sa catégorie des masters 75, au disque (22m94) et à la hauteur (0m95). Enfin, Laëtitia Van Aerschot a décroché l’argent à la perche (2m10) chez les dames 40.