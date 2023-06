Une compétition qui débutera par une phase de 16 poules. Ces dernières seront formées de 3 équipes chez les Dames, à l’exception des deux premières, qui se joueront à quatre. Contrairement aux Namuroises de la poule P qui ont droit à un groupe exclusif de derbies grâce au trio Namur – Loyers – Fraire/Philippeville, les Carolos ont toutes été reversées dans des poules différentes. Pont-de-Loup, qui envoie deux équipes en coupe AWBB, verra sa "A" dans un groupe de 4 et sa "B" dans un groupe de 3.

Les 16 poules féminines

Poule A: Rebond Ottignies/Louvain-la-Neuve A, Huy B, Profondeville, Spa.

Poule B: Natoye A, Pont-de-Loup A, Liège Panthers B, Péronnes.

Poule C: Neufchâteau, Haneffe, Quaregnon.

Poule D: Boninne B, Fleurus, Prayon.

Poule E: Huy A, Templeuve, Esneux.

Poule F: Spirou Ladies Charleroi, Castors Braine B, Alleur B.

Poule G: Pepinster, Sprimont, Malonne.

Poule H: Herve-Battice A, Arlon, Belleflamme B.

Poule I: Liège Panthers A, Natoye B, Herve-Battice B.

Poule J: Courcelles, Tintigny, Kain.

Poule K: Mons Capitale, Libramont, Pont-de-Loup B.

Poule L: Rulles, Belleflamme A, Docherie.

Poule M: Jupille, Rebond Ottignies/Louvain-la-Neuve B, Canter Schaerbeek.

Poule N: Boninne A, Alleur A, Enghien.

Poule O: Ciney, Castors Braine A, Cointe.

Poule P: Basket Namur Capitale, Loyers, Fraire-Philippeville.

Le calendrier féminin

Ces phases de groupes se déroulent lors des 3 derniers week-ends d’août (13/8, 20/8 et 27/8). Voici les affiches de la journée 1:

Profondeville – Huy B (Poule A)

Péronnes – Natoye A (Poule B)

Liège B – Pont-de-Loup A (Poule B)

Boninne B bye (Poule D)

Fleurus – Prayon (Poule D)

Spirou Ladies Charleroi bye (Poule F)

Sprimont – Malonne (Poule G)

Natoye B – Herve/Battice B (Poule I)

Courcelles bye (Poule J)

Libramont – Pont-de-Loup B (Poule K)

Belleflamme A – Fémina Docherie (Poule L)

Boninne A bye (Poule N)

Ciney bye (Poule O)

Namur bye (Poule P)

Loyers – Fraire/Philippeville (Poule P)

Côté masculin, la Coupe démarrera aussi avec 16 poules, mais cette fois de 5 teams (sauf dans les trois derniers groupes, qui ne comporteront que quatre équipes). Les clubs de Ciney et d’Andenne, dont les équipes premières avaient évolué ensemble en R1 lors de la défunte saison, se retrouveront dans la même poule (M), avec Belgrade B. Une poule qui sera lancée par un derby entre Cinaciens et Namurois, le premier week-end d’août.

Quant à Fraire-Philippeville et Erpent, qui sortent d’une saison prolongée par des play-off en première provinciale namuroise, ils seront aussi opposés en Coupe, en plus de leur confrontation en championnat de P1 cette année. Leur groupe (A) sera également celui de Gembloux. Comme chez les filles, les formations de la Basse-Sambre ne se rencontreront pas en phase de poules. L’Olympic MSM et Fleurus (2 équipes chacun), Charleroi et Pont-de-Loup ont hérité de 6 groupes différents.

Les 16 poules masculines

Poule A: Gembloux, Saint-Hubert, Verviers, Fraire-Philippeville, Erpent.

Poule B: Belleflamme A, Ensival, Mont-sur-Marchienne A, Estaimpuis, Henri-Chapelle.

Poule C: Aubel, Canter Schaerbeek, Belgrade A, Loyers B, Tilff.

Poule D: Loyers A, Linthout, Natoye, Liège Basket B, Wanze.

Poule E: Cointe, Uccle, Fleurus B, Dison, Anciens 13.

Poule F: Charleroi, Nivelles, Belleflamme B, La Rulles, Union Liège.

Poule G: Neufchâteau, Alleur A, Maffle, Esneux B, Braine 2001.

Poule H: Mons Hainaut, Profondeville A, Spa, Anderlecht, Pont-de-Loup.

Poule I: Atlas Jupille, Beez A, Grâce-Hollogne, Hannut, Libramont.

Poule J: Sprimont, Musson, Beez B, Habay, Colfontaine.

Poule K: Esneux A, Haneffe, Mont-sur-Marchienne B, Ressaix, Profondeville B.

Poule L: Fleurus A, Pepinster, Dinant, Alleur B, Royal IV.

Poule M: Andenne, Ciney, Étoile Jupille, Belgrade B, Braine-le-Château.

Poule N: Fresh Air, Waremme, Excelsior Bruxelles, Enghien.

Poule O: Kain, Ninane, Mazy-Spy, Huy.

Poule P: Castors Braine, Liège Basket A, Boussu, Arlon.

Le calendrier masculin

Les poules se jouent en 5 journées, les 4 week-ends d’août (6/8, 13/8, 20/8 et 27/8), et le 15 août. Voici les affiches de la première journée:

Gembloux bye (Poule A)

St-Hubert – Fraire/Philippeville (Poule A)

Verviers – Erpent (Poule A)

MSM A – Henri-Chapelle (Poule B)

Schaerbeek – Loyers B (Poule C)

Belgrade A – Tilff (Poule C)

Loyers A bye (Poule D)

Natoye – Wanze (Poule D)

Fleurus B – Anciens 13 (poule E)

Charleroi bye (Poule F)

Profondeville A – Anderlecht (Poule H)

Spa – Pont-de-Loup (Poule H)

Beez A – Hannut (Poule I)

Beez B – Colfontaine (Poule J)

MSM B – Profondeville B (Poule K)

Fleurus A bye (Poule L)

Dinant – Royal IV (Poule L)

Andenne bye (Poule M)

Ciney – Belgrade B (Poule M)

Mazy/Spy – Ninane (Poule O, le 13/8)