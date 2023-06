Monceau ambitionne la colonne de gauche

Frédéric Vandamme, l’ancien attaquant et actuel directeur sportif Moncellois, ne manque pas d’ambitions: "Il y a cinq ans à la reprise du club, il y avait 88 enfants. Avec les investissements dans les infrastructures, nous sommes montés à 255 jeunes ! Ce n’est pas un hasard, nous restons un club familial et nous essayerons d’améliorer le niveau des jeunes. Nous en avons perdu tellement certains ont évolué. Ils choisissent d’autres cieux mais l’important c’est garder des formateurs de qualité."

Sept renforts de choix !

L’échevin des sports de Charleroi, Karim Chabaï félicitait le travail monstrueux, avant que Michel Dufour, le T1 emblématique de l’équipe A, ne prenne la parole: "Je félicite le groupe. Et il faut un avec un oubli d’envergure: nos bénévoles. Les femmes du staff œuvrent en coulisse chaque jour pour que le site soit parfait pour la série. Mes deux délégués, Mario et Angelo restent avec moi, ce sont les dinosaures du club. Pour le reste, j’avais un groupe remarquable mais on arrivait à la fin d’un cycle comme on dit et certains ont préféré partir. Je les félicite car ils ont beaucoup apporté sportivement."

À noter les arrivées de Leopold Laurent (22 ans) de Manage, Maxime Lefevere (20 ans) de Solre, Loïc Van Landschoot, doyen des transferts (25 ans), de Genappe, Lucas Maggoteaux (22 ans) de Couvin, Adel Bouterbiat (23 ans) d’Onhaye.

Le jeune attaquant de 19 ans, Lucas Van Gestel débarque dans le noyau, lui qui a effectué plusieurs apparitions en D2, sous les couleurs de Tubize-Braine cette saison. Enfin, Mohamed Sylla vient de l’Union via l’Olympic pour renforcer le secteur offensif. "Nul doute que le noyau sera meilleur que la saison passée et je ne cache pas mon ambition de terminer dans la colonne de gauche au classement général. Un huitième renfort se dessine, mais tant que cela n’est pas signé je ne me prononce pas. Je disposerai d’un groupe de 22 à 23 joueurs, avec les jeunes U19 présents pour suppléer en cas de besoin. Je suis satisfait du recrutement, un groupe bien balancé."

Monceau pourra aussi compter aussi sur Gaëlle, sa plus fidèle supportrice, qui en tribune donnera encore de la voix pour porter les siens vers la victoire !