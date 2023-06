Il est temps de se reprendre pour Acoz

Acoz évolue à des années-lumière de la lutte pour la Grand-Place, qui se termine en cette 10e et dernière journée de la phase aller. Au lieu de confirmer, les Coquis sont impliqués au premier chef dans la lutte pour le maintien. Rappelons que deux des trois derniers (sur 11) basculeront en N2 au terme des play-down et que le 9e disputera un barrage contre le 2e de l’antichambre. Or, les Gerpinnois sont actuellement à égalité avec un Tourpes revigoré par la signature de Guillaume Dumoulin, pour le dernier ticket de play-off.