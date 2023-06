Une académie à Aiseau ?

Un club ambitieux doit disposer d’une école de jeunes performante. Cette saison, celle du FMC Charleroi est passée de 80 membres à 130. Les Carolos voudraient en attirer encore plus dans le futur mais ils sont limités par le nombre d’heures de salle disponibles dans la commune. Jamais à court d’imagination, Éric Simonofski, le président du club, et son équipe ont pris contact avec des responsables communaux d’Aiseau-Presles et devraient les revoir fin juin. "Nous discutons de l’acquisition d’un complexe sportif situé dans la commune (NDLR: le complexe Hortent Moreaux où évoluent les basketteurs de Pont-de-Loup), explique le président. Nous en ferions un lieu dédié au futsal. On pourrait accueillir 400 enfants et aménager nos horaires au mieux. Notre équipe première pourrait aussi s’y entraîner et nous installerions une salle de musculation pour que les joueurs travaillent dans les meilleures conditions."