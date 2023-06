Un duo inédit au Relais sur l’Heure

Au départ de la place de Beignée, les 124 binômes présents (participation dans la lignée des années précédentes) ont sillonné le cours inférieur de l’Eau d’Heure en boucle sur une distance de 14 km ou de 11 km. Avec pour tous un petit ravitaillement spécial (pastis et bière) à la Ferme des Trois Centenaires.

Sur le "Petit Relais", amputé des trois principales difficultés de l’épreuve dont la côte du Fayat et sa descente, il y a une petite surprise avec la victoire finale de Brahim Oubouskour et Christophe Dumont. Pour celui-ci, qui était encore il y a quelques mois l’entraîneur d’Ismael Debjani, il s’agissait d’une toute première expérience en run-bike. "L’objectif était de s’amuser, indique-t-il. Il y avait devant nous une équipe de jeunes qui semblait plus forte que nous mais nous sommes toujours restés derrière eux et la victoire s’est jouée au sprint. Pour ma part, comme je viens du monde de l’athlétisme, je sais comment gérer mes efforts. Je connais bien Brahim pour l’avoir entraîné auparavant."

Les deux amis se sont relayés chaque minute. Il n’y en a pas un qui a couru plus que l’autre. "Je n’avais pas besoin de conseiller Christophe, poursuit Brahim. Il a un savoir beaucoup plus important que moi en la matière ! Et à pied nous nous valons."

Leila Oubouskour, l’une des filles de Brahim, et son amie Juliette Stassart ont terminé première équipe féminine de la distance.

À noter aussi la 26e participation de Gilbert Bayot et Marcel Mélon ! Ils n’ont pas raté une seule édition !

Jonathan Lecharlier et Jérôme Vandenberghe, qui sont loin d’être des novices dans la discipline (ils participent régulièrement aux manches du challenge de Cerfontaine), ont inscrit leur nom au palmarès de l’épreuve sur la distance reine. "Nous avons fait de bons relais, indiquait Jonathan. Jérôme connaissait déjà le circuit pour l’avoir fait l’an dernier. Dans les descentes, il faisait la course à pied et dans les côtes, il était sur le vélo. La victoire n’était pas l’objectif mais nous la cueillons avec plaisir."

Les podiums

14 km

HOMMES: 1. Jérôme vandenberghe/Jonathan Lecharlier 56’17, 2. François Monaux/Matthieu Rauchs 58’06, 3. Grégoire Mazy/Adrien Lourtie 1h00’02.

MIXTES: 1. Anne Defourny/Arthur Queriat 1h06’58, 2. Gaëlle Métral/Guillaume Métral 1h12’58, 3. Juliette Fiévet/Robin Magonet 1h15’52.

FEMMES: 1. Aline Coulon/Maria Zanti 1h14’56, 2. Jeanne Monaux/Kelly Marcq 1h17’31, 3. Corine Herman/Zoé Denis 1h17’40.

11 km

HOMMES: 1. Brahim Oubouskour/Christophe Dumont 42’09, 2. Sacha Canini/Sam France 42’13, 3. Achille Gueriat/Théo De Loght 46’35.

MIXTES: 1. François Hustin/Axelle Hustin 49’05, 2. Geoffrey Lasseel/Jana Lasseel 54’31, 3. Frédérik Larose/Cécile Troupin 54’41.

FEMMES: 1. Juliette Stassart/Leila Oubouskour 50’26, 2. Véronique Hellmans/Juliette Lernoux 55’27, 3. Clémence Piret/Justine Piret 56’38.