Saison exceptionnelle pour l’Escrime Charleroi

Ces bons résultats viennent nourrir un bilan déjà très positif pour Charleroi. Vadim Goffin s’est imposé deux fois sur le Circuit national à Malines et à Huy. L’épéiste Élise Leysen a aussi porté haut les couleurs carolos ces derniers mois. Elle s’est imposée à Malines et Neufchâteau sur le Circuit national et a terminé troisième des championnats de Belgique U17. "En ce qui concerne Élise, c’est d’autant plus remarquable qu’elle est U15 et qu’elle s’impose déjà dans la catégorie supérieure, relève Franck Wattier, responsable de la communication du club carolo. Les résultats, cette saison, ont été exceptionnels. Ils viennent récompenser le travail fourni par nos tireurs et nos maîtres d’arme, notamment celui de Liudmilla Sabirova, qui est chez nous depuis une vingtaine d’années. Ces résultats donnent des idées à nos tireurs qui sortent, parfois, sur la scène internationale." Et comme les résultats sont positifs chez les jeunes, l’avenir carolo s’annonce radieux.

Plein de projets

Si Charleroi amène plusieurs de ses membres au plus haut niveau belge, le club ne veut pas pour autant jouer la carte de l’élitisme. "Nous voulons démocratiser notre sport. Nous pouvons prêter du matériel et nous maintenons la cotisation sous les 300 €. Nous organisons des stages et notre maître d’arme, Jean-Louis Lecocq va régulièrement dans les écoles pour faire découvrir l’escrime. Depuis 2018, nous avons ouvert une section éveil escrime destiné aux enfants de 5 à 7 ans. Nous pensons créer des sections d’escrime artistique, escrime santé et d’handiescrime."

Cette saison le club comptait membres. L’objectif est de monter à dans les années à venir. "Nous voudrions aussi passer à 40% de licenciées. Pour le moment, nous n’en comptons que 20%. Cela développera le sabre chez nous parce que c’est une arme qui est plus légère et qui convient mieux à certaines femmes qui ne peuvent pas porter des charges trop lourdes. Nos maîtres d’armes Dominique Rucqoy et Maurice Houtteman ont l’expertise pour former à cette arme." Les Carolos s’entraînent au complexe sportif de Mont-sur-Marchienne. Infos: www.escrimecharleroi.be.