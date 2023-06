Reprise encourageante pour Alexandre

Sur le découverte, un peu moins populaire, seuls 41 triathlètes sont de la partie. Yann Permentier et Juliette Pirson se montrent les plus rapides.

En week-end dans sa belle famille, le Français Robin Moussel, spécialiste de la partie cyclisme, vient perturber un peu les plans des Belges engagés dans l’épreuve. En reprise après une blessure au niveau du tendon d’Achille, il a des consignes à respecter: tout donner sur la partie natation et la partie vélo, et être à l’écoute de son corps sur la partie course à pied, sans trop pousser. Finalement, il termine avec une poignée de secondes d’avance. "Nous sortons de l’eau à trois, et partons à vélo ensemble. Etant parmi les meilleurs rouleurs sur le Grand Prix National de France, je ne m’attends pas à ce qu’il résiste autant sur le vélo. Finalement, j’ai besoin de deux grosses attaques pour m’échapper. L’objectif est de prendre de l’avance avant la course, ce que je ne parviens pas à faire autant que je l’aurais voulu. Au final, je parviens à courir plus vite que prévu, ce qui est encourageant", commente le vainqueur, qui s’impose devant Ibe Baelde et Wannes Ares. Chez les filles, Julie Van Nieuwenhove termine avec une confortable avance sur Laura Lernout et Coline Demey. Dans la catégorie des relais, Fabio Gatta et Camille Vercleven se montrent les plus rapides.

Retour de Victor Alexandre

Reprise des triathlons pour Victor Alexandre. Après sa victoire sur le Lustirun la semaine dernière, le triathlète, blessé il y a un peu plus de deux mois, est impatient d’en découdre à nouveau avec le triple effort. Face à lui, Michaël Rosu. En forme, malgré sa chute la semaine dernière à Seneffe et son abandon, il profite d’une journée sans douleur. "La douleur a disparu le jour de la course et est revenue le lendemain ! J’ai de la chance", s’amuse-t-il. Mais au final, Victor l’emporte. "Je nage correctement, et je sors à la 5e place, à deux minutes de la tête. Le drafting est autorisé à vélo. Il faut donc revenir sur le groupe le plus rapide possible. On se retrouve à trois en tête après une vingtaine de kilomètres et nous posons le vélo ensemble. Michaël fait une transition plus rapide que moi. Le troisième concurrent ne prend pas le départ de la course à pied. Après un kilomètre, je reviens sur Michaël jusqu’au 5e où je décide d’accélérer un peu dans une légère côte. Le trou est fait. Je suis content de ma course, content de gagner, mais je sais que j’ai encore du travail pour retrouver ma meilleure forme", explique, lucide, le Lustinois.

En relais, la victoire revient à Cosmin Cremarenco, Grégory Swinnen et Florin Dragan.