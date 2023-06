Van Lerberghe proche de son meilleur niveau

Samedi, ils étaient 122 à se présenter à l’ancienne maison communale pour obtenir leur dossard. Qu’ils aient opté pour 5,3 km ou 12,4 km, tous partaient ensemble sur le coup de 15h en direction des magnifiques sentiers forestiers légèrement vallonnés de la vallée de l’Helpe. Ils passaient devant le mémorial des premiers soldats américains tombés pour la libération de la Belgique le 2 septembre 1944, le long des étangs du Val d’Helpe, de la Chapelle Notre-Dame de Macon ainsi que dans les bois de Monceau et de Macon.

Sur la longue distance, Martin Van Lerberghe s’est détaché au 3e km et a couru près de dix bornes seul. Il confirme sa bonne forme du moment, lui qui s’était déjà imposé au jogging pour l’orphelinat de la fondation Pauline Albinos à la mi-avril et qui, cinq jours plus tôt, s’était classé deuxième à la Corrida de Lompret derrière Renaud Leblanc. "J’ai fait une meilleure course à Lompret car elle avait lieu au matin alors que celle de Monceau était en plein après-midi avec une forte chaleur, indique le Chimacien. Ceci dit, je ne dois pas être loin d’avoir retrouvé mon meilleur niveau depuis ma blessure au mollet. Mais j’espère aller encore plus loin. Je pense que j’ai de la marge car je ne m’entraîne pas énormément, juste 3 à 4 fois par semaine pour l’instant."

Le JACO a fait coup double puisque la gagnante du 12 km est aussi affiliée au club: Coralie Naveau.

La chaleur a incité beaucoup de runners à opter sur la courte distance: ils étaient deux fois plus nombreux que sur la longue. Dylan Dewever et Sarah De Pestel en sont les vainqueurs.

D’autres courses qui faisaient autrefois parties du Guérit seront organisées prochainement: la Corrida de l’athénée royal de Chimay, le vendredi 30 juin en soirée puis le jogging du Calvaire à Rance le samedi 15 juillet après-midi.

Les podiums

12,4 km

HOMMES: 1. Martin Van Lerberghe 49’07, 2. Tom Préaux 50’53, 3. Joris Leroy 51’30.

FEMMES: 1. Coralie Naveau 1h03’30, 2. Angèle Foulon 1h04’38, 3. Emilie Naveau 1h05’32.

5,3 km

HOMMES: 1. Dylan Dewever 21’49, 2. Antonin Danvoye 21’53, 3. Geoffrey Hélin 23’01.

FEMMES: 1. Sarah De Pestel 27’17, 2. Apolline Salingros 29’38, 3. Alice Dehaye 29’52.

Classements complets: www.challengeguerit.be