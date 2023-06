Les traileurs étaient de retour à l'abbaye d'Aulne (photos & résultats)

Par contre, les parcours ont été modifiés en partie. Il y en avait trois: une course nature de 11 km (165m D + ), une intermédiaire de 19 km (510m D + ) et une intense de 30 km (675m D + ). Ils étaient 178 au départ. "Une participation satisfaisante dans la mesure où nous n’avons annoncé l’événement que tardivement, début mai. Nous ferons la promotion de la prochaine édition bien plus tôt. Celle-ci nous a permis de prendre nos marques."

Trail de l'abbaye d'Aulne 2023

La victoire de Sébastien Colmant Midol sur le 19 km, même si elle ne souffre d’aucune discussion, peut être considérée comme une petite surprise, le Montois étant novice dans la discipline. "J’ai déjà fait plusieurs courses nature mais cette épreuve était mon tout premier vrai trail, avec un parcours conforme à ce que l’on attend: des passages très techniques et des montées qui font mal ! Comme j’approche des 50 ans, je compte m’orienter davantage sur des trails comme celui-ci. Cela me permettra de découvrir d’autres belles régions, comme ce samedi avec la Thudinie."

+ Les résultats des 19km

Sur la courte distance (11 km), Aurélien Van Aerschot a devancé le régional de l’étape, Sébastien Bourgeois. "Je ne suis pas habitué des premières places donc cela fait plaisir quand j’en décroche une, lance le Philippevillain. J’aime ce type de distance. J’aimerais, à court terme, améliorer mon meilleur chrono sur 10 bornes, qui est de 26'30, mais je savais que cela ne serait pas ce samedi que je taperais un record ! Je suis davantage un runner de macadam. J’ai d’ailleurs calé dans les deux côtes principales."

+ Les résultats des 11km

Bourgeois a manqué de concentration

Quant à Sébastien Bourgeois, il s’estimait loin de son meilleur niveau. "C’était une reprise post-blessure après des mois de galères physiques. Je me suis aligné sur 11 km pour renouer avec la compétition et me remettre du rythme dans les jambes. Aurélien, un jeune de mon club de l’ESM, était plus fort. C’est la première fois qu’il me précède et certainement pas la dernière. Je râle juste sur le fait d’avoir perdu deux minutes en me trompant à un kilomètre de l’arrivée, alors que je n’étais qu’à 40 secondes de la tête. Par manque de concentration. Pourtant, ce sont des sentiers que je connais très bien… Je n’ai aucune excuse pour ce plantage ! La bonne nouvelle est que je n’ai plus mal nulle part."

+ Les résultats des 30km

Tom Drygalski, deuxième des 19 km

Tom Drygalski (Trail de l'abbaye d'Aulne 2023) ©EdA - Geoffroy Bruyr

"Je manque clairement de rythme : je ne me suis quasi pas entraîné depuis 2 mois à cause d’un déménagement. Sébastien Colmant Midol était plus fort : il s’est trompé 2 fois de parcours et est à chaque fois parvenu à recoller puis à me lâcher."

Geoffrey Bachely, troisième des 11 km

Geoffrey Bachely (Trail de l'abbaye d'Aulne 2023) ©EdA - Geoffroy Bruyr

"J’ai des amis dans l’organisation, d’où ma présence. J’organise moi-même une course dans ma région, la Hanzi Run à Hanzinne, également pour une école. Je me suis un peu égaré en chemin mais ce sont les aléas du trail…"

Maya De Backer, première dame des 11 km

Maya De Backer (Trail de l'abbaye d'Aulne 2023) ©EdA - Geoffroy Bruyr

"Je suis venue préparer le XTerra Namur du week-end prochain. Le parcours là-bas sera beaucoup plus difficile mais ce trail me permet de me mettre doucement dans le rythme. Une amie habite dans la région, donc je profite de cette épreuve pour aller lui rendre visite."