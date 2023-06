Fontaine éliminé aux portes de la finale

Si les messieurs 3 du RTC de Thuin et du Bois du Prince se sont inclinés, ceux du Bjorn's Club (victorieux de Kain) poursuivent leur route. Les frères Trentin et leurs équipiers joueront leur place en finale contre Chapelle. Quant aux messieurs 4 du Bois du Prince, ils ont été éliminés et ne rejoindront donc pas le Viking Chimay, l'Excelsior Jumet et le TC Mont-sur-Marchienne, déjà qualifiés pour les quarts. Par contre l'équipe messieurs 5 du club de Montigny-le-Tilleul poursuit sa route (victoire 5-4 contre Nimy). Elle est en demi-finales tout comme les messieurs 6 de l'Astrid et de Jamioulx! Avec l'élimination des Chimaciens, la série des messieurs 7 est d'ores et déjà terminée pour nos clubs régionaux.

Chez les 45 ans, le RCIT Loverval et le Bois du Prince se sont qualifiés pour les demi-finales dans la 2e série et, s'ils l'emportent le week-end prochain, ils se disputeront le titre de champion!

Comme lors de la manche aller, les 65-2 du TC Fontainois et du Pignolet se sont neutralisés (3-3). mais ce sont bien les Fontainois qui l'emportent avec un set de plus, lors de l'aller, que leur adversaire!

Chez les dames, les deux équipes du RTC de Thuin se sont qualifiées pour les demi-finales: les dames 3 de Wivine Barbier et Blandine Delprat, les dames 4 de Wendy Naudts et Amandine Hacardiaux. Par contre les dames 6 thudiniennes quittent la compétition. Les dames 5 du Bois du Prince poursuivent elles aussi leur parcours (1/2 finale). En dames 7, il reste deux clubs en lice, au stade des quarts: Jamioulx et Chimay.

Trois équipes de jeunes déjà en finale

Dans les interclubs pour jeunes, les garçons 11-2 de Jamioulx se sont qualifiés pour la finale.

Ils joueront pour le titre samedi contre le TC Venerie. Les 15-2 du Viking Chimay et les 17-2 du Bois du Prince se sont aussi hissés en finale.

Sont qualifiés pour les demi-finales: les garçons 13-2 de Thuin, les filles 13-3 de Jamioulx, Thuin et du Kalypso, les filles 17-3 du Bertransart.

Les filles 11-2 du Kalypso ont fini avec leur poule ex-aequo avec deux autres clubs mais sembleraient être championnes au nombre de sets (à confirmer par l'AFT).