Thieulain continue de pousser

De son côté, Kerksken a dû cravacher. "Avec ce vent, il fallait servir en profondeur, analyse Benja Dochier. M alheureusement, avec ces balles-là, quand on tombe sur une bonne, ça va. Par contre, avec une nouvelle balle ou une autre en fin de vie, cela peut changer le cours du jeu, tant elles bougent beaucoup, même quand on est persuadé d'avoir bien servi. Tu forces et cela amène plus de déchet. À Maubeuge, le score aurait pu être plus sévère. Nous nous montrons plus précis que les Nordistes qui, puissants comme ils le sont à l'envoi, reviennent fort sur la fin mais je parviens à conclure."

Isières a hypothéqué ses chances d'enlever le second siège francophone pour le GP de Bruxelles, entrevu la semaine passée grâce à une série de résultats positifs, en laissant, littéralement, filer la victoire face à Wieze. Tout s'est déroulé comme sur des roulettes jusqu'à ce que les joueurs de la Fraternelle déraillent à l'envoi. Dans le même temps, les Brasseurs ont émergé dans les petits coups.

À noter la signature de Guillaume Dumoulin à Tourpes dont l'impact et le leadership naturel ont eu un impact immédiat sur le rendement des promus (4 sur 6).