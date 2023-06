Des finales de haut niveau à l’Astrid Bowl

Dans un premier temps, les lauriers ont été promis à la jeune Bulgare, Elizara Yaneva. C'est elle qui a facilement empoché le premier set 6-4, face à une Japonaise, Wakana Sonobe (45e mondiale) plutôt passive. Mais, alors que le match semblait joué, Yaneva a connu de sérieux ratés, tant physiques que mentaux. "Une finale quelque peu décevante, pointe Jean Jacquart, consultant sur le tournoi et responsable de l'école de tennis du Bois du Prince. Surtout que les demi-finales avaient laissé entrevoir beaucoup de qualité dans le chef des deux demoiselles."

Mais, petit à petit, la Japonaise prenait le match à son compte, profitant de la mauvaise passe de Yaneva. Elle filait rapidement à 4-1 pour boucler le set à 6-4 et s'adjuger, dans la foulée, la finale. "Le vent a tourné, analyse Jean Jacquart. Et Sonobe a su saisir sa chance."

Dans la foulée, les jeunes gens ont séduit le large public présent. On avait, pourtant, droit à une opposition physique impressionnante entre l'Allemand Lasse Poertner et le Néérlandais Mees Rottgering, 15 ans à peine et qui lui rendait deux têtes. Pourtant, entre le joueur plus complet et le monstre de puissance, c'est le plus jeune qui s'est imposé. Rottgering a parfaitement analysé les qualités d'un opposant qu'il avait déjà vaincu à deux reprises pour émerger, logiquement. "Une finale de grande qualité où les deux n'ont pas connu le moindre coup de mou. Les deux joueurs ont répondu aux attentes dans une véritable rencontre digne du circuit des grands. Le jeune Hollandais possède déjà une palette impressionnante de coups mais je suis certain qu'on les retrouvera, bientôt, tous les deux."

Mees Rottgering, 94e mondial, réalisait le break au meilleur des moments pour mener 4-2 et boucler le premier set à 6-3. Il était mis, à plusieurs reprises, en danger sur son service mais n'allait, finalement, jamais concéder sa mise en jeu. Mieux, il résistait aux missiles lancés par Poertner pour, une nouvelle fois, prendre son service, idéalement, à 5-4, avant de s'imposer 6-4.