"Je suis super content. Je m’en doutais un peu dans la mesure où j’avais effectué un petit calcul de mes points."

Ce classement aura évidemment des répercussions pour Simon. "Hormis si des joueurs professionnels sont en lice, je serai première tête de série dans les tournois auxquels je participerai, notamment les 4 et 5 étoiles qui sont les plus chouettes et qui rapportent le plus de points, explique Simon. Les années précédentes, quand je devais passer par les qualifications avec le boulot en plus, ce n’était pas évident."

Le joueur de 27 ans compte s’aligner essentiellement en Belgique cet été. Il aimerait par exemple aussi disputer un tournoi pro. "J’ai envie de jouer ce type de tournois mais c’est surtout au niveau de mon organisation que je dois essayer de m’arranger parce que pour un tournoi pro, les matchs ont lieu aussi en journée. Je voudrais en jouer au moins un. Il y a Eupen, Coxyde, Huy. Je veux jouer un de ces trois-là."

"Je vais peut-être jouer moins pour mieux me préparer."

Maintenant qu’il a atteint un tel classement, Simon entend rester dans le haut du panier, mais n’en fera pas non plus une obsession. "L’idée est de demeurer au haut niveau et donc dans les premiers joueurs chez les A nationaux, mais je n’ai pas envie non plus de faire la chasse aux points et de disputer tous les tournois. Je suis aussi engagé sur trois fronts en interclubs, à Mons, en France et en Allemagne et c’est également très important pour moi. Si je suis trop fatigué, je joue moins bien. Je ne vais pas jouer deux tournois par semaine tout l’été. Au contraire, ce serait bien de jouer un peu moins pour pouvoir mieux me préparer."

D’autant que l’emploi du temps de Simon est pour le moins chargé puisqu’il chapeaute avec des amis depuis l’an dernier l’académie de tennis et de padel au TC Plainchamp à Saint-Vaast. "L’école se développe bien, avec de bonnes infrastructures. On accueille de plus en plus de jeunes."

En ce moment, Simon est bien entendu attentif aussi à ce qui se passe à Roland-Garros. "C’est plus ouvert que jamais. Les années précédentes, on savait déjà qui allait gagner. Il restait simplement à voir qui d’autre atteindrait la finale. Ici, la partie de tableau de Medvedev, avec des têtes de série qui ont chuté, ouvre des perspectives. Pour la victoire finale, je vais citer Alcaraz, mais aussi Djokovic. Des joueurs comme lui arrivent parfois sur un Grand Chelem en ayant gagné peu de matchs mais avec le format en cinq sets, ils parviennent à se transcender et à aller au bout."