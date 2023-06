Le palmarès de l’Astrid Bowl s’est enrichi

L’Astrid Bowl a entamé sa dernière ligne droite ce vendredi avec les finales de doubles. Chez les dames, ce sont les USA qui se sont mis à l’honneur. Alexia Harmon et Valeria Ray, deux Américaines, ont pris la mesure de Rose Marie Nijkamp, ancienne finaliste de l’Astrid, et Mia Slama, autre joueuse US. Il n’y a pas eu photo dans cette rencontre marquée par un double 6-1.