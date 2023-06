De l'ambition à Pont-de-Loup pour le retour

"On peut ajouter aussi Elodie Fontaine et Hidaya Gobitaka qui n'ont pas encore 23 ans et sont susceptibles de renforcer la P1. Pour le reste, l'équipe sera complétée chaque semaine par une sélection, opérée par le DT Vincent Bouffioux et par moi, au sein de nos U16 et U19."

Coach: Laurent Consoli.

Effectif: Krystel Ballau, Elodie Fontaine, Hidaya Gobitaka, Sara Nuyndu, Marie Hamaide, Laetitia Waterlot (Fleurus), Céline Coubeau (reprise) + jeunes U16 et U19. Départs: Candice Brus (Boninne), Olivia Basteels (P1 PDL), Luana Senese (P1 Spirou Ladies).

CFB Fleurus

À Fleurus, les deux équipes de R2 ont été réunies pour former un groupe à même de jouer un rôle plus en vue.

Les Coibion, Gonzalez, Latragna, Polizzotto, Palix et Hennau rejoignent l'équipe de Perrine Foerster, aux côtés des Hislaire, Loïse Foerster Laviolette, Mestdagh et Menten.

Point d'interrogation pour Lambiotte, qui a signé un peu vite à l'Académie PDL/Spirou.

Coach: Perrine Foerster.

Effectif: Jessica Polizzotto, Loïse Foerster, Vanessa Latragna, Célia Leblon (Quaregnon), Alessandra Gonzalez, Victoria Menten, Pauline Hennau, Caroline Palix, Tanya Mestdagh, Amélie Laviolette, Camille Hislaire, Amélie Coibion. Départs: Laetitia Waterlot (Fleurus), Célia Bruno (USA), Charlotte Vekeman (P1 Liège), Tania Trinca (PDL), Amalya Marotta (PDL), Maëva Marotta (arrêt), Clara Lambiotte (PDL).

BE Courcelles

Tremblement de terre ce mercredi sur le coup de 17 heures lorsque le président Coulisse a reçu un message de Patelli annonçant qu'elle ne restait pas!

"Elle serait en contact avec PDL. J'ai aussi entendu qu'elle aurait signé à Péronnes si l'ABC était monté en R2. Je ne suis qu'à moitié étonné", constate le coach Didier Deyonghe, de retour à Trazegnies après l'intérim remarqué d'il y a deux ans. L'ancien coach des hommes du BEC composera donc avec un groupe amoindri mais équilibré.

Coach: Didier Deyonghe.

Effectif: Océane Bertieaux, Léa Foudil, Axelle Brygo, Vanessa Patelli, Elodie Cramazou, Margaux Stefek (Ladies B), Line Petré (Nivelles), Valentine Poisson, Sybille Coulisse, Marine Huyghe (reprise). Départs: Manon Pitrons (arrêt), Camille Gamache (Loyers), Vanessa Patelli.