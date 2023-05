La rencontre du Namurois Emilien Demanet était la plus attendue. Souffrant d'une périostite au tibia, il s'était quelque peu rassuré la veille lors de son match du premier tour. Il avait face à lui le Brésilien Gustavo De Almeida (69e, n°13). Et on sait ce que valent les Brésiliens sur terre battue (Gustavo Kuerten, triple vainqueur à Roland Garros et ancien vainqueur à l'Astrid, Thiago Seyboth Wild tombeur de Daniil Medvedev mardi à Roland Garros). Breaké d'entrée, Emilien a rapidement perdu le premier set (6/1) avant de petit à petit trouver le bon rythme pour remporter le deuxième (6/4). Malheureusement la dernière manche était conforme était à la première (6/1) et le Namurois quitte déjà le tournoi alors qu'il en était la tête de série n°1 en vertu de sa 23e place mondiale. De Almeida jouera le Néerlandais Mees Rottgering (93e) en quarts.

Niels Ratiu (120e mondial), qui avait reçu une wild-card pour le tableau final, a bataillé trois longs sets avec l'Américain Stiles Brockett. Un véritable thriller qui a tenu en haleine les spectateurs massés dans les gradins. Le Belge s'est imposé au courage et au culot (6/4 5/7 6/3). Il jouera pour une place en demi-finale contre l'Allemand Lasse Poertner (79e, n°15).

Amelia Waligora (74e) n'a quant à elle pas traîné pour rejoindre les quarts, stade où elle rencontrera la tête de série n°1 Mayu Crossley (7e). Malmenée par l'Autrichienne Tamara Kostic, la Japonaise a su inverser la tendance pour s'imposer en trois manches. Ce sera assurément le choc de ce jeudi dans le tableau féminin.