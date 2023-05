Pas de miracle pour les Carolos à l’Astrid

N’ayant jamais joué de tournoi de cette importance, ils savaient qu’ils auraient du lourd en face d’eux. Ethan (1340e mondial chez les juniors) a joué un match inégal contre Oskar Grzegorzewski (173e, issu des qualifications), sortant quelques bons coups et parvenant à plusieurs reprises dans les égalités mais quelques grosses fautes sur des points importants et l’expérience du Polonais auront fait pencher nettement la balance côté opposant (6/1 6/1). Une belle expérience malgré tout pour le joueur formé au Kalypso: il a certainement noté les points de travail s’il veut un jour rivaliser avec le top des juniors. À 16 ans, il a encore le temps.

Néo Ip a quant à lui bombé le torse contre Luis José Nakamine (106e mondial), s’accrochant au début de chaque set mais s’inclinant lui aussi logiquement sur un double 6/3. Le joueur du Bjorn’s Club a su rivaliser avec son adversaire et nul doute qu’il retiendra le positif de son premier Astrid Bowl.

En fin d’après-midi, Kylian Collignon (632e) et Niels Ratiu (120e) ont bataillé devant une belle assistance sous le soleil. Kylian s’est incliné en deux manches accrochées (6/4 7/5) et quitte le tournoi comme Louis-Lou Langenaken (1412e) et Jules Garot (1468e) plus tôt dans la journée. Niels a quant à lui renversé une situation bien compromise pour finir par écarter le Marocain Karim Bennani (198e) en trois sets (3/6 7/6 6/1). Ratiu rejoint au deuxième tour le Namurois Émilien Demanet (21e), tête de série n° 1, qui jouera ce mardi contre le Russe Ruslan Tiukaev (113e).

Deux filles au deuxième tour

Seule Belge qualifiée directement pour le tableau final, Amelia Waligora (74e mondiale) a eu le privilège d’ouvrir le tournoi féminin sur le court n° 1 contre l’Allemande Josy Daems (92e). Sur papier un beau duel mais Amelia l’a dominé de bout en bout et accède donc au deuxième tour tout comme Jeline Vandromme (270e), victorieuse 7/5 6/3 de l’Américaine Shannon Lam (217e, issue des qualifications). Indira Lepage (202e) et Lauren Seye (404e) ont par contre été éliminées.

À noter aussi l’élimination surprise de Rose-Marie Nijkamp (106e), finaliste l’an dernier. Enfin, on relèvera que le tableau a été relevé en dernière minute par la présence de la Japonaise Mayu Crossley, 7e mondiale et propulsée tête de série n° 1.