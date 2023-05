A peine meilleur que la veille

"Comme nous le craignions, Kerksken a redressé la barre après sa déroute de la veille face à Thieulain. Nous en faisons d’autant plus les frais que nous traversons pour l’heure une période difficile", note Patrick Ridiaux. Le coach coqui avait souligné que l’envie restait présente chez les Orangés, qui s’encouragent avec vigueur. "Mais cela ne suffit pas. Comme il le reconnaît lui-même, Gil Thirion tarde à retrouver son niveau de l’an passé. Et Marvin Geuens alterne hauts et bas."