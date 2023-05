Marcinelle veut décrocher la P2

Compte tenu de la montée de Flénu en D3 amateurs, l’enjeu de "la finale" du tour final de P3 est simple: celui qui décrochera la victoire, soit Ellezelles ou Marcinelle, aura la chance d’évoluer en P2 la saison prochaine. Ce changement d’enjeu n’a pas bousculé les habitudes des gars d’Ahmed Gherdaoui, plutôt tranquilles depuis le début de ce long et périlleux tour final. "On va l’aborder sereinement le match, malgré la montée de Flénu et le fait que le vainqueur montera d’office en P2. Il n’y a aucune pression et encore durant l’entraînement de jeudi, l’ambiance était bon enfant. C’est comme d’habitude", insiste le T1 marcinellois.