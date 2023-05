Les Carolo uniquement en déplacement

Des adversaires accrocheurs

Dans les deux cas, les Carolos devront se surpasser pour ramener le point. Les Orangés joueront leurs deux luttes du week-end en déplacement. Dimanche, ils sont attendus à Isières. Les joueurs de la Fraternelle n’ont qu’un succès au compteur, pour trois à Acoz, mais ils se montrent accrocheurs.

Deux étages plus bas, les Carolos, présents aux avant-postes, œuvreront uniquement en déplacement, eux aussi. Les Farciennois s’alignent à Clermont samedi et à Mont-Gauthier le lendemain. Ces deux adversaires pointent à mi-tableau et n’ont donc que la Balle du Gouverneur en tête. Cela n’a pas empêché le second nommé de s’imposer à Fontaine, lequel se rend cet après-midi à Presgaux, plus concerné par le maintien. Dans tous les cas, ces équipes auront à cœur de faire bonne figure devant leur public.