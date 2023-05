L’Astrid Bowl invite le tennis mondial

Grosse délégation américaine

Il n’y a donc pas de révolution mais une belle évolution pour cette compétition qui est une référence mondiale. Elle fait partie des dix plus grands tournois de la planète. Plusieurs anciens numéros un mondiaux sont passés par les courts marcinellois comme Roger Fédérer en 1998, Gustavo Kuerten (97), Marcelo Rios (au début des années 90), Justine Hénin (97), Kim Clijsters (98), Victoria Azarenka (2004) entre autres. "Ils n’ont pas tous gagner l’Astrid Bowl mais Gustavo Kuerten, Jennifer Capriati ou Martina Navratilova se sont imposés chez nous avant de dominer le tennis de leur époque, rappelle Michel Willems, le juge-arbitre qui en sera, lui à sa 46e édition. C ette année encore, nous proposerons un tableau très relevé tant chez les messieurs que chez les dames. On note une participation massive venue des USA." Une vingtaine de joueurs et de joueuses dans le tableau principal en sont issus. "Il faut aussi voir le cut, c’est-à-dire le niveau qu’il faut avoir pour être qualifié directement pour le tableau final. Cette année, il faut faire partie des 116 meilleurs chez les messieurs et des 114 meilleures chez les dames. C’est dire si le niveau est très relevé. D’ailleurs la gagnante de l’année passée, Alina Koorneva, est aujourd’hui première au classement mondial chez les juniores. Elle a fait son chemin !"

Deux Carolos en lice

Le tournoi carolo est aussi une occasion en or pour les joueurs et joueuses belges de venir se confronter aux meilleurs de leur catégorie. Ils seront encore très nombreux sur les courts de l’Astrid dès ce samedi pour les qualifications. Certains ont reçu une invitation, ou wild-card, pour y participer. Les organisateurs en désignent certains, les autres reçoivent leur sésame de la part de l’Association francophone de tennis. Cette année, deux Carolos seront présents: Émilien Demanet et Néo Ip. Le premier sera même tête de série numéro 1 du tournoi. "Oui mais il revient d’une blessure, une périostite, tempère le directeur technique de l’AFT, Thierry Van Cleemput. Il viendra donc à l’Astrid dans le but de préparer Roland-Garros qui démarre dans la foulée de l’Astrid Bowl." Néo Ip est, lui, moins avancé dans son parcours international mais pourrait réserver de beaux moments à ses supporters carolos.