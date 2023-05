L’heure du bilan au Black Star Charleroi

Pour ne pas vivre une saison aussi stressante en 2023-2024, il faudra recruter. "Oui. On va y travailler à l’intersaisons. Nous allons recontacter des joueurs qui ont arrêté ces dernières saisons. J’espère qu’ils voudront reprendre le rugby."

La bonne surprise de cette saison est venue de l’équipe féminine qui a terminé troisième de sa division. "Au départ, il n’y avait que 12 ou 12 joueuses. L’équipe a été confiée à un entraîneur venu de l’extérieur, Alain Hermans. Il a apporté une nouvelle philosophie et cela a été très important. Après un début assez compliqué, la mayonnaise a pris et de nouvelles joueuses ont rejoint l’aventure. La fin de saison a été flamboyante !"

Le recrutement est important

Du côté des jeunes, le bilan est positif également. Les U14 et les U16 ont terminé en milieu de classement. Les U18, associés à Namur, ont décroché une belle deuxième place en D2. Le Black Star va entamer un nouveau chantier avec son école de jeunes. "Même si nous avons déjà pas mal de gamins et de gamines inscrits, nous allons tenter de recruter encore, lance Eddy Deblock. N ous allons nous fondre dans le projet de la Ligue Belge Francophone de Rugby, “Rugby for School”. Nous allons rencontrer des enfants dans les écoles primaires et secondaires de la région. On peut même sensibiliser des étudiants d’écoles supérieures. Nous allons aussi développer un projet pédagogique pour assurer un minimum d’acquis à chaque catégorie d’âge. On va aussi créer des fiches pour aider les entraîneurs à planifier leurs entraînements. Enfin, on va partager les plans de jeu de l’équipe première avec les U16 et U18 pour faciliter la transition de l’école de jeunes à l’équipe A. On va aussi continuer à payer les formations que nos entraîneurs suivent à la LBFR. On veut améliorer l’encadrement à tous les niveaux."

Le travail est énorme dans le club. "Oui mais je suis optimiste. Je voudrais aussi remercier les joueurs, leurs parents, les entraîneurs, les managers et l’équipe dirigeante. Le club ne pourrait pas survivre sans l’implication de tous !."