La cata pour les Farciennois

Cela a conditionné toute la rencontre puisqu’alors que cela aurait dû être 4-2 après les simples pour les Farciennois (Néo Ip, Alexandre Gossiaux et Adrien Gilot ont gagné leur match), c’était 3-3. Et Karim n’a pas été en mesure de s’aligner en double, contraignant une des trois paires à déclarer forfait (score final: 6-3).

Dimanche, dans la rencontre contre les Taminois emmenés par Fabien Drugmand, Karim est monté sur le court pour disputer un "quinze" avant de jeter l’éponge. "Nous savions qu’il ne serait pas en mesure de jouer mais nous ne voulions pas prendre le risque de décaler toute l’équipe. Nous espérions parvenir à prendre le maximum de points en simple." Ils en ont pris deux via Néo Ip (contre Fabien) et Valentin Ventura, puis un double. Ils s’inclinent donc à nouveau sur le score de 6-3. "Une défaite très frustrante car Alexandre Gossiaux et moi-même perdons notre simple 6/4 au 3e set. J’avoue que nous sommes un peu dégoûtés. Nous aurions voulu faire plaisir aux gens qui étaient là pour nous supporter. Je ne sais pas ce qu’aurait pu donner le match de Karim s’il n’avait pas été blessé car je n’ai pas vu jouer son adversaire mais nous avons eu nos chances contre les Taminois. Et avec le possible point de Karim en simple et sa présence en double, la donne aurait été différente… Du coup on peut faire une croix sur le tour final."

Finir sur une note positive

C’est surtout le rencontre à Leuven qui laisse des regrets. "Honnêtement je crois que nous l’aurions emporté. Il nous reste désormais un match à jouer, à Hannut. Nous essayerons de terminer sur une note positive."

Ce sera à coup sûr sans Karim qui souffrirait d’une déchirure abdominale qui pour qui la saison d’été est compromise. "Quoi qu’il arrive, nous pouvons être fiers des rencontres que nous avons disputées."

Cinq équipes sont encore actuellement concernées par les interclubs nationaux: les 55-3 de Mont-sur-Marchienne et Loverval, les 60-3, 65-1 et 70-2 du TC Fontainois.