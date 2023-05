WARNANT: Godart et Gilon (K. Lecocq à 2-3) ; R. Lecocq, Étienne et Dombret.

Gros suspense (0-3, 5-3, 6-5, 7-6 au repos, 7-8, 10-8, 10-11, 11-12) à Farciennes où Warnant s’impose sur le fil (69-70 dans les quinzes), en affichant une plus présence au rectangle que les Carolos (8 outres à 13, dont 4 pour Étienne et Godart) et, surtout, dans les jeux de 40 à 2. Les Namurois remportent 5 des 7 jeux montés à 40 partout. Par contre, les visiteurs ont souffert à l’envoi. Leurs 24 baraques ont permis aux visités d’y croire jusqu’au bout.