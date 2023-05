Plus aucun Carolo en coupe

Roger réussit 8 outres, Daubechies 5. Quant à Ese De Moor, au grand-milieu, il a remisé entre les perches les douze balles qui lui furent adressées !

L’autre équipe toujours en lice, Fontaine, partait avec l’avantage du terrain, à Leernes, et le bénéfice procuré par la meilleure impression laissée en championnat que son invité, Montroeul, dans l’autre série de Nationale 3.

Las, les Cloutiers ont composé sans Porson et, plus étonnant, ont laissé Vleugels sur le banc en début de lutte. Le vétéran Philippe Clara complétait le cinq. Après 0-2 et 2-4, Fontaine s’accrochait et revenait à hauteur de son invité. Toutefois, ils baissaient ensuite pavillon.

La montée de Vleugels pour Dumont ne changeait rien. L’équipe locale ne remportait plus que deux jeux, à 5-8 et 6-11, devant une assemblée plus que réduite.

Les résultats: Kerksken – Wieze 13-1, Villers 2000 – Ninove 8-13, Genappe – St-Servais 13-6, Fontaine – Montroeul 6-13, Vaudignies – Kastel 5-13, Baasrode – Acoz 13-12, Aisemont – Galmaarden 9-13, Mont-Gauthier – Celles 13-9, Maubeuge – Hamme Zogge 13-7, Isières – Planois 13-1, Sirault – Herdersem 13-6.