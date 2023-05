Grand-Reng lance une équipe B

Les Abeilles seront doublement représentées en P4 la saison prochaine. En effet, le club a inscrit une seconde équipe, qui comme l’explique le CQ Sébastien Lobé, n’était pas prévue. "C’est un de nos joueurs, Yacim Djabali, qui a émis l’idée. Ce n’était pas dans les plans mais le comité a accepté de donner une chance à ce projet. Il faut savoir qu’elle sera totalement indépendante de l’équipe A, même si on joue sous le même nom et les mêmes couleurs. Yacim s’occupe de la constitution du noyau et sera dans un premier temps joueur-entraîneur. Si on déniche la personne adéquate pour reprendre le flambeau, Yacim laissera sa place et se concentrera sur son rôle de joueur. Il faut noter que Yacim a une petite notoriété en France grâce à ses vidéos sur les réseaux et il a beaucoup de contacts. Pour l’instant, vingt joueurs sont prêts à venir. Tout le monde a l’air de vouloir aider le club à grandir. C’est positif."