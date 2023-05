Après les intercercles d’athlétisme et le triathlon du week-end précédent, le stade Cosse était à nouveau en fête samedi. L’association SPH de Fleurus y organisait une grande matinée entièrement dédiée à la course à pied avec un 10 Miles, un 10 km, un 5 km mais aussi des courses spécifiques pour les moins valides. "Avec cette manifestation, notre objectif est de démontrer que le sport en général et le running en particulier est un formidable vecteur d’inclusion, évoque le président Charles Henry Lebrun. Nous faisons courir ensemble, bien que dans des courses séparées, valides comme moins valides, quel que soit son niveau, son rythme, sa différence."

Plus généralement, l’association a pour but de promouvoir, d’encourager, d’organiser, d’encadrer la pratique du sport par des personnes souffrant d’un handicap. Le principe de l’ASBL est également de sensibiliser les élèves d’établissements scolaires au handisport.

Le jogging avait été lancé en 2019 par Marie-Claude Dupon, malheureusement décédée un an plus tard. Beaucoup de Fleurusiens ont eu une pensée émue pour celle qui aura consacré une personne de sa vie à aider et soutenir les personnes porteuses de handicap. "Elle était à la base de la création du cub et de beaucoup des activités que nous proposons."

Car outre cette belle journée sportive, le SPH organise aussi des stages (quatre par an), une marche Adeps mais aussi les "Paralymico fleusuriens" permettant aux enfants valides et moins valides de se rencontrer à travers différentes activités handisports (sauts, lancers, tennis, cecifoot, etc.).

Des Fleurusiens bien présents

Samedi matin, ce sont ainsi les handibikers qui sont partis les premiers. Ils étaient dix au total. Et il n’y en avait jamais eu autant! Les autres pelotons étaient particulièrement bien garnis (144 au total). Les runners des Dix Miles sont partis sur le coup de 11h00. D’emblée, Lahcen El Matougui a pris les devants. Dès la sortie du stade Cosse il avait déjà une belle avance sur les autres concurrents. Et c’est en un peu moins de 56 minutes que le vainqueur du marathon de Gand en 2022 s’est imposé avec près de sept minutes d’avance sur Gianni Guido. L’aînée 2 Florence Pirson est la première des dames.

Ensuite ce sont les coureurs du 10 km qui se sont élancés dans les rues de la ville. Le Namurois Bertrand Rochette a été le plus rapide. Chez le féminines, Fabienne Knott, l’une des ambassadrices du sport féminin à Fleurus, a été la plus rapide des dix gazelles inscrites sur cette distance.

Enfin, sur le 5 kmn Fleurus Athlétisme est encore à l’honneur avec Pascal Kempeneers. Chez les dames c’est l’épouse de Bertrand Rochette, Wendy Castiaux, qui l’a emporté.

Les podiums à Fleurus

Dix Miles

HOMMES: 1. Lahcen El Matougui 55’41, 2. Gianni Guido 1h02’08, 3. Louis Le Grelle 1h03’10.

FEMMES: 1. Florence Pirson 1h18’55, 2. Chantal Gobeaux 1h23’14, 3. Maïté Seressia 1h26’20.

10 km

HOMMES: 1. Bertrand Rochette 41’11, 2. Christian Dasseleer 41’28, 3. Odrique Kiala 42’32.

FEMMES: 1. Fabienne Knott 49’18, 2. Isabelle Zarzycki 55’40, 3. Angela Jaspers 56’27.

5 km

HOMMES: 1. Pascal Kempeneers 21’29, 2. Louis Demonseau 23’04, 3. Roman Dziechciarek 23’54.

FEMMES: 1. Wendy Castiaux 25’33, 2. Malaurie Dutilleu 26’08, 3. Sandrine Mangon 29’10.

PMR

5 km: 1. Christine Calapristi 24’22, 2. Lory Dubois 31’51, 3. Alan Dardenne 34’57.