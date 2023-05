Devant une nombreuse assistance, Acoz réalisait une belle entrée en matière pour se porter à 2-0. Baasrode ne tardait cependant pas à renverser les rôles (2-3), notamment grâce à 6 outres signées en deux jeux ! Après avoir concédé un jeu blanc, les Coquis s’accrochaient à 3-5. Roger prenait le meilleur sur Thirion, lequel ne tardait pas à permuter avec Geuens. Les Gerpinnois, survoltés, égalisaient à 5-5. Les visiteurs répliquaient en prenant l’armure 5-7. À la reprise, les Orangés enlevaient le point: 6-7. Autrement puissants au rectangle et plus réguliers à l’envoi, les visiteurs réalisaient la cassure à 7-10. Geuens livrait au large à 40-40: 7-11. On notait encore 9-11 avant que Baasrode ne conclure. Acoz s’incline néanmoins avec les honneurs, grâce à la régularité affichée par Marvin Geuens à la grande frappe.