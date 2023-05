Naast 3 – Jumet 2

Après leur défaite, les Jumétois n’avaient pas le choix et devaient l’emporter. La rencontre débute bien pour les hommes de Luca Rizzo. Santo La Rocca ouvre la marque à la 20e. Le tournant de la rencontre a lieu un quart d’heure plus tard puisque Boufous reçoit une carte rouge directe. Busacca égalise à la 40e sur penalty. La reprise de seconde mi-temps est compliquée pour Jumet qui encaisse via Moitroux à la 47e et Trussart à la 55e. Le break est fait mais les Jumétois, à dix, n’abdiquent pas pour autant. Dumont réduit la marque sur penalty à la 85e. Trop tard pour espérer revenir. Ce sont les Naastois qui accèdent à la P1 ainsi que Jemappes grâce au succès de Flénu au tour final de P1. Les Jumétois sont donc les grands malheureux de cette triangulaire.

Division 3

Casteau 1 – Marcinelle 2 (a.p.)

Après avoir connu la défaite la semaine dernière en prolongations face à La Louvière Centre, les Marcinellois ont cette fois émergé et se rendront à Ellezelles. "La première mi-temps on se rendait coup pour coup. On était plus dans un jeu d’attente. En deuxième mi-temps, nos changements ont été payants. Après l’ouverture du score à la 78e , on n’a pas abdiqué pour égaliser à la dernière minute. Et dans les prolongations nous étions un peu mieux qu’eux. Notre victoire est, je pense méritée, surtout pas volée. On va essayer de gratter quelques infos auprès de Gianni Amico (coach de Solre-St-Géry) pour voir comment joue notre adversaire et essayer de profiter de ces infos pour gagner sur leur terrain dimanche", confie Ahmed Gherdaoui, le coach victorieux.

Ellezelles 3 – Solre-St-Géry 0

En déplacement dans le Tournaisis, les Solréziens espéraient obtenir un résultat favorable pour disputer "la finale" des battus du tour final. Les gars de Gianni Amico sont remontés dans le car avec une sévère défaite à la clé. "Après 20 minutes, mon gardien prend une carte rouge logique pour une mauvaise sortie. Et je pense que dès l’entame du match, j’ai eu trois, quatre joueurs qui ont été timorés par l’enjeu de la rencontre. Pour moi, ils ne sont pas prêts pour ce genre de matches à enjeu et avec une grosse foule. Il y a toujours des regrets car en tant qu’entraîneur tu veux gagner, d’autant plus que l’équipe adverse n’était pas plus forte. Nous avons même été meilleurs à dix contre onze qu’à onze contre onze en développant un jeu propre et en repartant de derrière. On méritait d’inscrire au moins un but", souligne Gianni Amico, le T1 solrézien qui a dû s’aligner sur la feuille de match par manque de joueurs. Dimanche prochain, Solre-St-Géry disputera le match des équipes battues face à Casteau.

Division 4

Baulet 1 – Bracquegnies B 1 (4-3 t.a.b)

Le début de rencontre est à l’actif des Fleurusiens. Il faut sept minutes pour que Neus trouve l’ouverture après un superbe travail dans le rectangle et placer ainsi Baulet aux commandes. Cette ouverture du score rapide endort quelque peu les Fleurusiens qui sont rejoints à la 28e par Lachhab sur la première opportunité de l’équipe visiteuse. La seconde mi-temps est bien plus animée avec des possibilités de part et d’autre. Malgré de très belles occasions pour les deux formations notamment pour Serdar du côté local et pour Pomat et Lenglais du côté des Centraux. Les prolongations ne voient aucune des deux équipes ne prendre l’avantage malgré un poteau côté bauletois et un face-à-face remporté par Vanmelo du côté de Bracquegnies B. Aux tirs au but, les trois premiers tireurs échouent. Boukhliq place Baulet aux commandes. Chaque tireur marque ensuite et Aguglia transforme le dernier penalty qui envoie Baulet en P3 !