Tournai-La Calamine: une victoire pour que la fête soit totale

Axel, petite devinette: lundi 15 mai, mal de crâne, plus de voix. Qui suis-je ?

C’était sans doute moi, mais aussi pas mal de joueurs qui se sont réveillés avec un petit mal de tête sympathique. On a profité, on ne va pas se mentir, surtout dans un groupe aussi soudé que le nôtre. Le midi, on est allé au restaurant. On s’est vu tous les jours de cette semaine, on essaiera de faire durer le bon moment jusque dimanche. Cela faisait tant de temps qu’on attendait ça à Tournai !

Il semblerait, images à l’appui que votre reconversion soit assurée: chauffeur de salle ou bien disc-jockey…

À Tournai, j’ai tout fait: kiné, commissaire au terrain, responsable du matériel, j’ai enfilé de multiples casquettes… Cela montre mon implication dans le club, c’est indispensable. Après la mise à l’écart de Jérémy Descarpentries, notre groupe a connu un gros coup de mou, notre petit noyau de boute-en-train a essayé de remettre tout le monde à flot. Et Luigi Nasca a embrayé dans le même sens dès son arrivée.

L’Ascension, c’était jeudi mais pour vous, elle aura eu lieu le week-end dernier ! A-t-on réalisé la portée de l’exploit ?

On ne réalise forcément pas beaucoup. Sous la douche, on se dit encore: c’est dingue, on est en D2 ! On est toujours un peu dans l’euphorie du moment. Imaginez donc qu’à dix rencontres de la fin, personne ne songeait à une montée.

Si on dit que la montée en D2 est un miracle, on exagère ?

Un grand, plutôt ! Depuis le début de saison, on n’a jamais été spécialement constants et ce, malgré nos bons résultats, on ne prenait pas forcément les points à l’avenant. Et certains se sont moqués de nous, disant qu’on était une équipe médiocre et qu’on allait rester dans le ventre mou de la série. Quand on voit d’où on vient, on peut parler de miracle.

Quel est l’élément-clé qui a permis de créer l’événement après tant d’attente ?

La cohésion du groupe, c’est une certitude. Le fait qu’on ait pu construire un vestiaire solide. Chacun s’entendait bien avec l’autre ! Personne n’a lâché alors que certains ont peu joué. J’ajoute le travail de Johan et Jean-Marie Huin. Lorsque vous tirez dans le même sens, ça ne peut que marcher.

Le match de ce week-end pour un titre tout à fait honorifique puisque les deux équipes montent est-il encore important ?

Oui ! La simple preuve, c’est qu’après en avoir bien profité jusqu’à lundi, on s’est remis au boulot. On a encore faim, on est gourmand. On va tout faire pour gagner !

Mentalement alors que les organismes sont fatigués, où allez-vous puiser la motivation ?

Le coach a dosé les séances pour permettre aux joueurs fatigués ou légèrement blessés de se retaper. Mentalement, c’est comme si on avait encore un match à disputer pour monter. Mercredi, l’entraînement a été plus court mais intense. On veut prouver à certains du côté de Habay que contrairement à ce qu’ils ont dit, on mérite notre montée. On sortait de cent-vingt minutes à Onhaye, on a juste joué avec nos armes et ça a fonctionné. Profitons de la venue de La Calamine qu’on retrouvera en D2 pour découvrir un de nos adversaires.

On a fait le compte de votre saison avant la clôture: vingt-quatre minutes en trois matches…

C’est dingue tout simplement surtout quand je me dis que j’étais un des joueurs avec le plus grand temps de jeu les sept années précédentes. En un an, trois opérations, ce n’est pas mal. Ça n’a pas toujours été facile, j’ai parfois eu envie de lâcher surtout quand les ménisques ont cédé et que j’ai dû repasser sur le billard ! Jérémy Descarpentries voulait absolument me ménager surtout qu’il avait vécu le même problème, Luigi Nasca est kiné, il sait aussi où il va. J’espère jouer quelques minutes demain, ce serait génial et rester au club même si je sais qu’il me faut du temps pour retrouver mon volume de jeu. Les sensations, je les ai déjà.

Les choses changent à Tournai: montée, treize joueurs reconduits et trois transferts. C’est la marque de Luigi Nasca ?

Le club avait déjà commencé à faire resigner avant son arrivée. Celui-ci n’a fait qu’accentuer le souhait de Jérémy. Cela a fait du bien au club ; dans les vestiaires, on a des apaisements surtout que c’est la première année que ça se passe comme ça. C’est positif !

Cette équipe est-elle capable de bien figurer à l’étage supérieur ? Quelles sont les différences entre les divisions ?

Il faudra un peu plus de profondeur de banc pour pouvoir compenser en cas de blessures sans devoir chambouler l’équipe. Mais le groupe a largement les qualités pour viser le ventre mou en D2. Contrairement à la D3 très physique qui me fait penser à une P1 améliorée, la division 2 comprend plus d’équipes avec un jeu en possession et en conservation de balle. On devra s’améliorer tactiquement ; le coach a déjà commencé…