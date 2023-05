Le premier tournant de la saison

Après deux déplacements à Kastel et Sirault, Saint-Servais retrouve son ballodrome pour un derby explosif contre Aisemont. Un duel particulier pour les frères Bouchat qui, la saison dernière, défendaient les couleurs de Sirault. "C'est une lutte particulière d'autant que c'est la première fois que nous jouons l'un contre l'autre", lance Kévin, le cordier aisemontois.

Cinquième avec 7 points, St-Servais doit redorer son blason après les deux derniers revers. Les protégés de Victory Lelièvre n'ont pas affiché le bon rendement sur le rectangle; Et sur le tamis, c'est plutôt catastrophique. "On avait fait de notre tamis le point fort, insiste Victory. Mais jusqu'ici, c'est un vrai désastre. À Sirault, nous avons totalisé 23 livrées fautives. Impossible de gagner une lutte dans ces conditions. Pour ce dimanche, il nous faudra corriger le tir. La victoire est impérative si on veut figurer dans le top 3. Devant nos supporters, il faut engranger les deux points."

Avec un seul succès au compteur, les promus d'Aisemont, qui visent le top 8, ne peuvent se permettre de musarder en chemin. "Chez un concurrent pour le top 8, on visera la victoire. Si sur le tamis, on a les atouts pour rivaliser avec les Namurois, sur le rectangle on se cherche encore. Il nous faudra respecter les lignes sans quoi on sera mangé tout cru."

En N3, Saint-Marc, qui signe un début de saison exceptionnel, offre l'hospitalité à Presgaux avec l'objectif de préserver son brevet d'invincibilité.

Villers-le-Gambon, qui reste sur deux revers de rang, accueille Planois qui vise la qualification pour la balle du Gouverneur. Avec le retour de Michaël Fouarge au fond, les Villersois devront se montrer plus performants sur le rectangle pour stopper l'hémorragie.