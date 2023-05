Cartes jaunes: Idrissi, Osvaldo, El Fakiri.

Après sa défaite à Anvers, le Futsal Team Charleroi était dans l’obligation de l’emporter pour jouer la "belle" lundi. Dans un match d’un très bon niveau, les Carolos s’offraient les premières occasions. Wilde et Ghislandi se heurtaient à un excellent Durot, à plusieurs reprises. Les Anversois avaient également quelques opportunités. Idrissi sauvait les siens, devant Zaaf. Au fil des minutes, les espaces s’ouvraient. Lamsaiah et Ghislandi jouaient le coup à fond. Mais le gardien des visiteurs était intraitable. Malgré encore quelques tirs, la première période se soldait sur un nul blanc.

Au retour des vestiaires, les deux équipes poussaient tant et plus. Les visiteurs trouvaient la faille via un tir puissant d’El Fakiri, après trois minutes en seconde période. Charleroi devait prendre des risques pour revenir dans le coup. Ghislandi égalisait d’une superbe reprise de volée sur un corner. Idrissi sauvait les siens dans la foulée. Mais Anvers reprenait l’avantage via H. Achalhi. Dahbi égalisait directement! Moussaoui pensait faire la différence sur une lourde frappe mais l’arbitre estimait que le ballon n’est pas rentré. Les deux équipes donnaient tout et se rendaient coup pour coup. Deux prolongations de cinq minutes devaient permettre aux deux formations de se départager. Ghislandi trouvait la faille sur une erreur de Durot, dans la première. Mais après deux énormes arêtes d’Idrissi, Zaaf arrachait la séance de tirs au but. Charleroi l’emportait 6-5 avec un arrêt héroïque de Beloso. La "belle" se déroulera lundi à la Garenne.