Les petits Dogues à l’honneur à Gand

Xavier, quel bilan tirez-vous de cette saison ?

C’est une saison où nous avons rempli nos objectifs à savoir reproduire du beau jeu et faire aussi bien que la saison dernière. Il nous a certes manqué d’un peu de régularité pour rivaliser avec le Patro ou les Francs Borains, mais néanmoins nous finissons dans la première partie de tableau et c’est de bon augure pour préparer la suite et nos prochaines échéances. Nous essayerons de finir en beauté demain dans les belles installations d’entraînement de Gand, en insérant des jeunes pour les récompenser en leur donnant du temps de jeu.

Justement, c’est une équipe totalement remaniée qui débutera demain à Gand ?

Oui totalement ou presque il y aura bien quelques cadors du noyau A mais essentiellement ce sera des jeunes qui prendront place sur le terrain demain. Nos U21 ont fièrement porté les couleurs du club cette saison, finissant à un point du leader. Le match de demain n’aura pas de réel enjeu, ce sera l’occasion d’offrir du temps de jeu officiellement en Nationale 1. Par rapport aux sacrifices réalisés par les jeunes, c’est une façon de les féliciter et les remercier.

Ce sera une belle initiative du matricule 246 pour mettre en lumière ses jeunes Dogues et réduire encore l’écart avec son centre de formation et l’équipe du noyau A. Des jeunes qui seront invités à la préparation estivale et jouer des matches amicaux, voir s’entraîner avec le groupe.