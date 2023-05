La Paglia a repensé au scénario de 2009

"Cela s’est passé juste devant moi, commente l’organisateur, Franco La Paglia. J’ai arrêté directement la course, j’ai sorti immédiatement le drapeau rouge. Les motos ont volé en éclats. Il y avait des débris partout et de l’essence sur la route. C’était une scène de désolation. L’humain prend directement le dessus, dans ce cas-là, le sportif devient secondaire. J’ai tout de suite vu que la situation était grave, qu’il fallait appeler le 112. Je sentais qu’il fallait réagir très vite, pour les personnes impliquées dans l’accident."

Soit, un motard de la police et une moto de l’équipe des signaleurs, avec deux personnes. "Nous sommes intervenus tout de suite, avec notre service médical, avant que le SMUR arrive, continue l’organisateur. Vu la gravité de l’accident, cela a pris du temps. Nous avons ensuite attendu le feu vert de la police pour redémarrer. Avec la décision d’écourter la course, pour ne pas arriver à huit heures du soir. On a été contraints de ne pas aller vers les Lacs de l’Eau d’Heure. J’en suis désolé pour le public qui attendait la course ou pour les signaleurs, mais face à cet accident… Même chose pour le circuit local, nous n’avons fait qu’un tour au lieu de trois."

Cet accident a rappelé de très mauvais souvenirs à l’organisateur. "Le choc était costaud. J’ai repensé au scénario de 2009." Quand deux personnes avaient perdu la vie juste avant le début de l’épreuve, dans un accident avec un motard. "Heureusement, cela n’a pas été le cas et c’est le principal, termine Franco La Paglia. Ensuite, la course a continué. Avec un beau vainqueur, Jordi Meeus, un solide sprinter qui ajoute son nom à notre palmarès. En plus, nous retrouvons un Wallon sur le podium en la personne de Lionel Taminiaux."

Soit, un ancien vainqueur d’étape du Tour de Namur, qui a bien confirmé chez les pros, gagnant chaque année. Et qui est passé très près de son premier succès de la saison sur ce Circuit de Charleroi Wallonie.