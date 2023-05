Les résultats: Valentin Piéraert (A15) - Diogo Carvalho (As5) 1-3 (0-1), Enio Mendes (As5) - Pavel Platonov (As5) 1-3 (0-2), Thibaut Darcis (A8) – Alex Smirnov (A5) 3-0 (1-2), Darcis/Piéraert - Carvalho - Platonov 1-3 (1-3), Piéraert - Platonov 0-3 (1-4).

Face à une équipe de Diest qui a entériné un nouveau titre de champion de Belgique mercredi, la Castellinoise devait réaliser un exploit pour espérer marquer le palmarès de la coupe de Belgique. Il fallait pour cela se montrer très audacieux face à l’expérience des Brabançons. S’il réalisait une bonne rencontre, Valentin Piéraert ne parvenait pas à trouver les bonnes solutions face à Diogo Carvalho. Le Portugais ne cédait qu’un set pour lancer Diest sur les bons rails. Dans la deuxième rencontre de la série, Mendes ne parvenait à faire mieux que son jeune équipier et s’inclinait, lui aussi, 1-3.

Mais la Castellinoise a des ressources. Thibaut Darcis l’a déjà démontré à de nombreuses reprises cette saison. Le Durbuysien livrait une rencontre de haut vol et relançait le suspense.

Place alors au double dont on connaît toute l’importance dans ces rencontres de coupe. Même s’ils ont l’habitude de jouer ensemble, Valentin Piéraert et Thibaut Darcis ont laissé Diogo Carvalho et Pavel Platonov dicter leur loi à la table. Les Castellinois ont pris un set mais cela n’a pas réellement relancé le suspense dans ce match crucial. Il ne restait plus alors qu’une rencontre à remporter à Diest pour réaliser un nouveau doublé coupe-championnat.

On connaît la capacité de Valentin Piéraert à faire douter ses adversaires même les plus huppées de notre championnat. S’il parvenait à pousser Pavel Platonov à 13-15 dans la première manche, il cédait ensuite dans les deux sets suivants. Le verdict était tombé: 1-4.

"Diest était plus fort que nous, ce jeudi soir, il faut l’accepter, admet Michel Mathy, le président de la Palette Patria. Il n’y a rien à reprocher à personne. Après avoir perdu les deux premières rencontres, Thibaut Darcis a relancé le suspense. Nos adversaires ont bien négocié le double. C’est le tournant de la soirée. À 2-2, nous aurions pu assister à un autre scénario. Après ! s avoir disputé plusieurs demi-finales de coupe, nous échouons en finale. J’espère que nous remporterons la prochaine."