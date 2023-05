Charleroi n’a plus le droit à l’erreur !

Ce vendredi, à la maison, Charleroi a une autre chance de poursuivre l’aventure. Pour cela, le club du président Troiani doit gagner devant ses supporters, afin de s’offrir une belle, lundi, à la maison. "On va tout faire pour aller chercher cette victoire. On ne peut pas se permettre de terminer la saison de cette manière. On a tout donné pour obtenir cette demi-finale. On doit être à la hauteur."

Durant la semaine, le noyau Futsal Team a décidé de faire une mise au point. "On a tous discuté. On s’est bien entraîné. Il y a eu une prise de conscience de l’ensemble du groupe. On ne va rien lâcher. On va se remobiliser pour aller la belle et même la finale."

Les Carolos pourront compter sur un groupe au grand couplet. "On aura besoin de tout le monde pour l’emporter. Anvers est en forme et compte s’appuyer sur son succès pour conclure l’affaire et se hisser en finale. Mais notre groupe a de la ressource. Il est solide et solidaire depuis le coup d’envoi de la saison. Ce n’est pas maintenant qu’il va lâcher l’affaire, alors que la finale est proche."