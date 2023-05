27-16, 27-26, 19-34, 22-14

CFB: Tagliafero -, Tshiteya 17-8, Cirelli 11-15 (1X3), Lambot 11-12 (1), Mureddu, Itangishaka 3-2 (1), Steinier 12-4 (3), Degimbe.

UNITED: De Vreught 13-4 (1X3), Ouriaghli, Zoljami, Tesch 14-10, Costa San Severino, Grégoire 3-2 (1), Mattelet 0-12 (1), Katic, Amerlinck 7-13 (1), De Walque 5-7.

L’intérêt de ce duel, au-delà du titre, s’est envolé à l’annonce de la montée des deux équipes en R1. Kasavuli était absent. Degimbe prenait place sur le banc. Max Mureddu était parvenu à se libérer.

Le CEP démarrait fort (54-42 au repos) mais comme souvent, la reprise était délicate et les Bruxellois passaient devant à la demi-heure (73-76).

Un coup de barre en défense, malgré le poids des fautes (5e de Mureddu et trois autres à 4 fautes) et les lancers forcés par Cirelli, Lambot et Steinier faisaient la différence.