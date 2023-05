Baulet passe, Carolo Foot trépasse

Le premier match de la triangulaire a tenu ses promesses. Après une première période qui a accouché d’une souris, Jumet s’offrait deux belles occasions. Les visités n’en profitaient pas pour prendre les devants. Dommage. Saidane, lui, était plus précis. Bien lancé en profondeur, il trompait Bodson. Les Jumétois poussaient tant et plus pour revenir dans le coup. Ils avaient à nouveau deux belles opportunités dont une tête du jeune Reynders. Mais le ballon ne voulait pas rentrer. Bodson sauvait un beau face-à-face, dans la foulée. Jumet a dû courber l’échine et devra aller chercher un résultat positif contre Naast, dimanche. "On a tout donné mais cela ne fut pas suffisant, explique Thomas Rizzo, le capitaine. On va essayer de gagner dimanche."